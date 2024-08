Investigarán quien "está detrás" del bloqueo en autopista México-Puebla, asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que se investigará qué organizaciones están detrás del bloqueo en la carretera México-Puebla exigiendo que se les pague más para reparar el daño con construcción de la vía. En la mañanera, indicó que en esa zona tenía dominio la organización priista Antorcha Campesina.

Enfatizó que se tiene que aclarar la participación de los abogados que están encabezando las protestas, “sin que haya espionaje no tarda y vamos saber quiénes están atrás”.

"Es una zona donde antes Antorcha Campesina, por ejemplo, tenía mucho dominio, acotó.El presidente reiteró el llamado a los campesinos a que levanten completamente el bloqueo y reiteró que no habrá represión.

López Obrador se comprometió a no cometer represión

“Se está viendo, pero vuelvo a hacer un llamado a los campesinos que tengan confianza, que lo que acordó con ellos se les va a garantizar. Nada más que tiene que ser lo justo ¿Qué significa esto? Que se les va a reconocer el daño que le causaron hace décadas cuando construyeron la carretera porque independientemente de que fueron otros gobiernos somos responsables”, apuntó.

Dijo que para la reparación del daño se tiene que cumplir con lo que marca la ley. Cabe mencionar que la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) calcula pérdidas de 13 mil millones de pesos por el impedimento que los transportistas han tenido para transitar sus mercancías. “Ahorcan al sureste mexicano”, sentenció el presidente, Miguel Ángel Martínez.

“Entonces ¿qué está pasando? que hay unos abogados ahí que quieren sacar raja, que quieren lucrar, entonces el llamado es a los campesinos, decirles si tiene derecho, es un asunto justo no se preocupen y esta instancia es profesional, me refiero a eso oficina, el Indabi no actúa de manera mafiosa; actúa con rectitud, no hace avalúos a modo para beneficiar a particulares y a partir de esa cantidad es que se les va a reconocer”, recalcó.

