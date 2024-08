EU continúa sin entregar información sobre detención de "El Mayo" Zambada, revela AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador fustigó que “no hay cooperación de parte del gobierno de Estados Unidos” para informar de las detenciones de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López.

Al descartar el envío de una nota diplomática al gobierno de Joe Biden por la detención el 25 de julio, dijo que la información que se tiene es que se usó un “avión clonado” y que no despegó de Hermosillo, Sonora.

“Vamos a esperar más tiempo pero en efecto no han entregado información suficiente vamos a decir, entregaron una información muy elemental, muy general de que llegó un avión al Paso, Texas que tenían un acuerdo de tiempo atrás con Guzmán López y que al llegar el avión no solo iba o no solo aterrizó con Guzmán López sino que iba también el señor Zambada, esa es la información”, manifestó.

López Obrador dio a conocer los avances sobre la detención de "El Mayo" Zambada

FOTO: Presidencia

“No ha habido más, solo un avión clonado, sabemos que no salió de Hermosillo, porque la Fiscalía de México está haciendo la investigación que le corresponde, pero no hay cooperación de parte del gobierno de Estados Unidos en este caso, es decir, no nos han dado información suficiente”, subrayó.

El titular del Ejecutivo Federal dijo tampoco hay claridad sobre la identidad del piloto, o si hubo otro acuerdo o la intervención de agencias de inteligencia.

“Por ejemplo, qué pasó con el piloto, qué hicieron con el piloto, quién era y desde luego que saben de dónde salió el avión y queremos saber m ás sobre la negociación. Si fue un acuerdo o como llegó a declarar el abogado del señor Zambada de que lo habían detenido. Entonces saber bien todo esto, vamos a esperar”, aseguró. Aclaró que no intervino ninguna dependencia si del gobierno de México como las Fuerzas Armadas o la Guardia Nacional.

