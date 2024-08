¿Está abierta la México-Puebla, hoy 9 de agosto? Consulta aquí

En el cuarto día del bloqueo en la autopista México-Puebla, los ejidatarios de Santa Rita Tlahuapan decidieron abrir un carril a la circulación en ambos sentidos, luego de que durante dos días mantuvieron un cierre total que desde la tarde del jueves 8 de agosto decidieron relajar, al permitir el paso de algunos vehículos durante algunas horas.

Caminos y Puentes Federales (Capufe) informó la mañana de este viernes 9 de julio que continúa la reducción de carriles para ambos sentidos, a partir del kilómetro 74, pero que por ahora la circulación es fluída.

¿Por qué está cerrada la México-Puebla?

El bloqueo en la México-Puebla inició el martes 6 de agosto, aproximadamente a las 13:00 horas, que además abarcó al Arco Norte, lo que asfixió el paso para miles de transportistas, que quedaron varados en su camino durante más de 36 horas. Los comuneros de Santa Rita Tlahuapan argumentan que el bloqueo se debe a que no se les ha indemnizado por el pago de sus terrenos que se utilizaron para la construcción de la misma vía.

Ayer, luego de tres días de bloqueo, el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció sobre el tema. “No sé exactamente (cuánto más quieren que se les pague), pero están queriendo abusar, aprovecho para hacerle un llamado a los campesinos, que no se dejen manipular por los abogados; ya hay mesas de diálogo pero por ningún motivo acepto y nosotros no podemos ser rehenes de quienes buscan lucrar, porque entonces sería lo mismo de antes”, dijo.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) envió un comunicado en el que pide a las autoridades que apliquen un "Estado de Derecho" con el fin de liberar la autopista, cuyo bloqueo mantiene a alrededor de 130 mil unidades detenidas, con pérdidas económicas de más de 10 mil millones.