Despiden a mesero por exigir propina del 10 por ciento a sus clientes: "mi patrón se pasó"

Un mesero que se volvió viral por exigir a sus clientes propina del 10 por ciento como mínimo sorprendió en redes sociales al anunciar que fue despedido de su trabajo. Fue hace unas semanas cuando el joven compartió un video comentando que uno de sus clientes solo le dio 36 pesos de propina; en esa grabación, el mesero explicó su molestia y generó un fuerte debate, el cual llegó a los dueños del restaurante y optaron por despedirlo.

"Me acaban de despedir por exigir la propina del 10 por ciento. Mi patrón se pasó. Me dice que por andar grabando y por exigir la propina. Esto yo lo voy a ver en la junta de conciliación porque no es justo que me despidan por esto", dijo el joven en una nueva grabación compartida en redes sociales. "Tantos años trabajando aquí para que me salga con este tipo de cosas, yo aquí he trabajado seis años y todavía por una razón tan insignificante como subir videos", agregó.

En un video, publicado en redes sociales -días antes de ser despedido- el mesero arremetió contra los clientes que no dejaban propina. En su grabación, el hombre explicaba que trabaja en un restaurante de Nayarit y que él le regresaba el dinero de la propina a sus clientes cuando le daban menos de lo que consideraba "justo". En aquella ocasión, el joven exhibió la cuenta de uno de sus clientes, la cual era de mil 200 pesos y solo dejó 36 pesos de propina.

"Pagaron una cuenta de mil 200 pesos y no se me hace justo. No puede ser posible que pagando cuentas de mil 200 pesos dé nada más 36 pesos. Agarre el dinero, me lo dejó en la mesa, fui y lo seguí hasta la puerta y le dije 'amigo ahí le va su dinero. No necesito sus miserias'. Si tienen el dinero para pagar mil 200, para ir a comer, deberían tener dinero también para dejar propina", dijo el mesero en su polémico video.

¿La propina es obligatoria en México?

En México no es obligatorio dejar propina. Foto: archivo.

En ese mismo video, el mesero comentó que lo "justo" sería que la propina se volviera obligatoria, para que así las personas dejaran, al menos el 20 por ciento de propina. "Aquí, en el estado de Nayarit, la gente es muy llorona. Aquí la gente no quiere pagar, no quiere dar nada. Me la chingo trabajando, mesereando, haciendo más cosas, para que me den 36 pesos de propina".

De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), los restaurantes, bares, servicios turísticos y los hoteles no pueden cobrar propina obligatoria. Lo anterior debido a que la propina es una gratificación voluntaria, por lo tanto, no se puede incluir en la cuenta. Al respecto, la Ley Federal de Protección al Consumidor resalta, en el artículo 10, que "los proveedores no podrán aplicar métodos o prácticas comerciales coercitivas y desleales, ni cláusulas o condiciones abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos o servicios”.