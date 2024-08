¿Tu cédula profesional tiene vigencia? Esto debes saber del trámite en línea

Una de las dudas más recurrentes en torno a la cédula profesional es la de saber si este documento tiene vigencia o si se tiene que renovar cada cierto tiempo, por ello, en esta nota te diremos todo lo que hay que saber al respecto.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que la cédula profesional es emitida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y dicho documento permite que la sociedad identifique plenamente al profesionista, y a su vez, sea utilizado como un medio de identificación de validez oficial, incluso, en algunos casos, este documento es esencial para que algunos profesionistas puedan desempeñarse en el área de su especialidad.

Sigue leyendo:

¿Hay un limite de edad para obtener la licencia de conducir en México? Esto es todo lo que necesitas saber

SEP abre convocatoria para estudiar la Prepa en línea, estos son los requisitos

La cédula profesional también sirve como identificación oficial. Foto: www.gob.mx

Por otra parte, también es necesario mencionar que la cédula profesional acredita a los niveles técnico, técnico superior, técnico superior universitario, licenciatura, maestría y doctorado.

¿Las cédulas profesionales tiene vigencia?

De acuerdo con la información emitida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) las cédulas profesionales que emite tienen una vigencia indefinida, es decir, no necesitan ser renovadas pues no pierden validez, no obstante, quien lo desee puede solicitar un duplicado de la misma.

¿Cómo se puede tramitar la cédula profesional en línea?

Según se informa en el portal de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública (SEP), para poder tramitar la cédula profesional se requiere la siguiente documentación:

Solicitud firmada con e.firma la cual contendrá tu nombre, lugar y fecha de nacimiento, así como la nacionalidad, Clave Única de Registro de Población (CURP), nombre o denominación de la institución que le otorgó el título profesional, y fecha de emisión

Archivo electrónico que contenga (según corresponda) título profesional, diploma de especialidad o grado académico, el cual previamente tu institución educativa debió registrar ante la Dirección General de Profesiones

Pago en línea, mediante tarjeta de crédito o débito.

La cédula profesional se puede tramitar en línea o de forma presencial. Foto: www.gob.mx

Respecto a los costos, la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) especificó las siguientes tarifas

Costo por diploma de especialidad y expedición de cédula electrónica para mexicanos y extranjeros con estudios en México: 2 mil 790 pesos

Costo por registro de título profesional y expedición de cédula profesional electrónica para extranjeros y mexicanos con estudios en México para nivel técnico: 488 pesos

Costo por registro de título profesional y expedición de cédula profesional electrónica para extranjeros y mexicanos con estudios en México para nivel técnico superior universitario y licenciatura: mil 626 pesos

Costo por registro de grado académico y expedición de cédula profesional electrónica para extranjeros y mexicanos con estudios en México para niveles de maestría y doctorado: mil 626 pesos

El trámite de la emisión o renovación de la cédula profesional se puede realizar en línea en este link y el servicio está disponible los 365 días del año las 24 horas del día, mientras que en el caso de los títulos profesionales con fecha de expedición anterior al 1 de octubre de 2018 deberán concluir el proceso de forma presencial a través de una cita, la cual, se puede gestionar en este link.