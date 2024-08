Arturo Ávila señala que hay prioridad de aprobar reforma judicial antes de terminar gobierno de AMLO

Arturo Ávila, próximo diputado plurinominal por Morena y colaborador de El Heraldo Media Group, señaló que una vez que se instale la LXVI Legislatura y comience un nuevo periodo de sesiones en el Congreso de la Unión se discutirá la reforma al Poder Judicial y se buscará que sea aprobada antes de que termine la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista para el programa de “Las Noticias de la Mañana” con Mario Maldonado, de Heraldo Televisión, que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group, Arturo Ávila informó que el pasado martes 27 de agosto sostuvieron una reunión con la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en la que se ratificó que se aprobará el Plan C, conformado por las 20 reformas constitucionales y otras iniciativas más que se acordaron con el electorado mexicano.

No hay plazo que no se cumpla ni fecha que no llegue”, dijo en entrevista el próximo diputado plurinominal por Morena.