Luisa María Alcalde y Rosa Icela Rodríguez instalan la Mesa de Coordinación para la Transición de Segob

Este lunes 25 de agosto, se instaló la Mesa de Coordinación para la Transición en la Secretaría de Gobernación (Segob), con la participación de la titular saliente, Luisa María Alcalde, y su sucesora, Rosa Icela Rodríguez. Ambas funcionarias se comprometieron a llevar a cabo un proceso de transición transparente, sin contratiempos y sin fricciones.

En el acto celebrado en el Salón Revolución de la Segob, Luisa María Alcalde destacó que esta transición será histórica por su continuidad en el proyecto de nación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Alcalde subrayó el compromiso de mantener los ejes rectores del gobierno actual: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México.

Transición tersa y de armonía

Por su parte, Rosa Icela Rodríguez, actual secretaria de de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), destacó que la coordinación y la transparencia como pilares fundamentales para este proceso histórico.

Durante su discurso, Rodríguez expresó su gratitud a Luisa María Alcalde Luján, la actual secretaria de Gobernación, por su labor y anfitrionía, y felicitó a ella y a su equipo por los logros obtenidos durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El acto, al que asistieron servidores públicos y medios de comunicación, marcó el inicio del traspaso de responsabilidades hacia la administración de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, quien será la primera mujer en ocupar el cargo más alto del gobierno mexicano. Rosa Icela Rodríguez subrayó la importancia de una transición ordenada y eficiente para asegurar que no se detenga ninguna acción gubernamental y se eviten afectaciones a la ciudadanía.

Desde el momento en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación entregó la Constancia de Mayoría a la presidenta electa, iniciamos las gestiones para la instalación de la Mesa de Coordinación de la Transición", indicó.

Aseguró que el proceso se llevará a cabo con un esquema de coordinación estrecha entre los actuales funcionarios y los entrantes, con el objetivo de mantener la operatividad de todas las áreas del gobierno.

Rosa Icela Rodríguez también destacó los avances logrados por la Secretaría de la Función Pública en la preparación para esta transición, lo que incluye la determinación de calendarios y formatos para facilitar la comunicación entre los equipos de gobierno. Subrayó que tanto los funcionarios salientes como los entrantes deben actuar con cordialidad y responsabilidad para garantizar una transición sin contratiempos.

Enfatizó el compromiso del nuevo equipo de gobierno con los principios de disciplina, legalidad, profesionalismo, honradez, lealtad, integridad y rendición de cuentas, y expresó su confianza en que el proceso será armonioso y efectivo.

Finalmente, Rosa Icela Rodríguez reconoció el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador y expresó el compromiso del equipo entrante con la Cuarta Transformación, reafirmando su apoyo al proyecto de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, quien impulsará la continuación del compromiso por el bienestar de los mexicanos.