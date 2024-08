Diputado Ramiro Robledo: reforma Judicial solo dará ingrediente adicional a forma de nombrar juzgadores

Ramiro Robledo, diputado por Morena y presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, comentó que la reforma al Poder Judicial busca modificar la manera de nombrar a los juzgadores para que se tome un ingrediente adicional aparte de los elementos base, que se utilizan para elegir a los jueces, magistrados y ministros, como lo son: calificación, experiencia, capacidad y sus conocimientos.

“El ingrediente adicional es el, sentir social que se adquiere con una ratificación de voto popular, eso es muy importante”, subrayó Ramiro Robledo en entrevista para el programa de "Sergio Sarmiento y Lupita Juárez”, de El Heraldo Radio, que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados añadió que la reforma también busca frenar los criterios judiciales que han antepuesto el interés privado por encima del país, desde hace unos años.

Ramiro Robledo destacó que este iniciativa de reforma judicial posiblemente se vote hoy 26 de agosto en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, aunque no descartó que la discusión puede prorrogarse hasta el martes 27 de agosto.

Lo que estamos haciendo es un dictamen preliminar, que por sí mismo todavía no produce ninguna consecuencia porque no hay ninguna posibilidad de que exista un pleno de las 65 legislaturas”, explicó.

Señaló que el reglamento permite que los dictámenes que se quedaron sin pasar al pleno de la cámara se queden en la mesa directiva saliente y esta los pase a la entrante, donde se le dará curso o hará lo que crea correcto.

Entonces, no se ha modificado nada, no hay ningún acto jurídico, me extraña que jueces y magistrados tiran amparo en contra del procedimiento para hacer un dictamen que todavía no produce ninguna consecuencia jurídica, me extraña”, opinó.