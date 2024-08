Reforma Judicial: México no es colonia, reitera AMLO; un poder que sirva al pueblo, plantea Sheinbaum

Guaymas, Sonora.- En la coyuntura de la discusión por la Reforma al Poder Judicial, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que México no es colonia, sino un país soberano independiente.

Sin una franca alusión, en la Plaza de los Tres Presidentes, se comprometió a la defensa de los mexicanos que radican en Estados Unidos.

"No queremos muros ni militarización de la frontera, no queremos maltratos a nuestros paisanos y que no olviden que México es un país libre, independiente y soberano, no es colonia de ningún país extranjero", aseguró en la inauguración de obras de la Administración del Sistema Nacional Portuario Nacional- Guaymas.

En días pasados, el Embajador de México en Estados Unidos, Ken Salazar, manifestó su rechazo a esta reforma al Poder Judicial, que propone elegir con el voto popular a Jueces, Ministros y Magistrados.

A este evento protocolario también acudió la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, quien celebró el avance del Plan C, que implica la aprobación a la reforma al Poder Judicial.

"Se está por aprobar ya en el Congreso lo que en su momento hablamos aquí también en campaña, el Plan C, qué quiere decir el Plan C: varias reformas a la Constitución, que tienen que ver con fortalecer los programas de bienestar y una muy especial (...)

"Democracia para elegir a la Presidenta, democracia para los legisladores, y también democracia para el Poder Judicial, para que sea un poder judicial que esté al servicio del pueblo", sostuvo.

También se comprometió a darle continuidad a los programas sociales que se implementaron en la actual administración federal, como la pensión a adultos mayores o Sembrando Vida.

Rafael Ojeda Durán, titular de la Secretaría de la Marina, dependencia que ejecutó las obras en Guaymas, reconoció el potencial de México en la materia.

"Estamos constando el resultado de grandes esfuerzos encaminados única y exclusivamente a velar por el bienestar de nuestra nación, por el bienestar de nuestro pueblo. Somos un país bioceánico con un enorme potencial marítimo", sostuvo.

En el evento también estuvo presente el Gobernador de Sonora, Alfonso Durazo.