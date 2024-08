Empleados y juzgadores marchan en el país contra reforma judicial

Alrededor de mil 200 empleados y juzgadores federales en paro acompañados de líderes de organizaciones sociales marcharon este domingo por la capital potosina en protesta por la reforma al Poder Judicial Federal.

El contingente con una bandera nacional a la vanguardia y la representación de la Justicia atada por un verdugo de túnica negra y capucha morada, salió del jardín de Tequis y caminó por toda la avenida Venustiano Carranza con arengas como "Poder Judicial contrapeso nacional", "El pueblo de colma no pasa reforma", "San Luis escucha esta es tu lucha", "Somos la voz de la Constitución" y "Somos abogados no somos acarreados" hasta arribar a la Plaza de los Fundadores de San Luis Potosí, en el Centro Histórico de la capital potosina.

Marchan con arengas como "Poder Judicial contrapeso nacional". Foto: Pepe Alemán

Luego de bordar la plaza, en las escalinatas tomaron la voz cuatro oradores, entre ellos la jueza Octavo de Distrito en San Luis Potosí, Norma Angélica Ávila Reyna quien criticó que durante seis años han guardado silencio ante los ataques constantes del Ejecutivo y del Legislativo, "henos sido cobarde y falazmente acusados de corruptos y no sólo eso, sentenciados y condenados sin que nadie defienda a quienes irónicamente nos dedicamos a salvaguardar tus derechos".

La jueza Ávila Reyna rechazó que las y los jueces liberen delincuentes ni responden al llamado de servidores públicos que pidan sentencias a modo sino que son el único contrapeso verdadero a los excesos, "la función de una persona juzgadora federal no puede basarse en simpatías, no juzga mejor quien te regala una despensa en campaña, la justicia no se vende al mejor postor, no se doblega, no se silencia, estamos hoy aquí de pie con la frente en alto, con la dignidad de saber que no somos resultado de una tómbola", estableció.

Dijo que con humildad reconocen que hay muchos aspectos que mejorar en la impartición de justicia, pero que la reforma no puede llevar a destruir a uno de los tres poderes de la unión, "así hoy alzamos la voz haciendo un llamado a las y los tomadores de decisiones, entre ellos a la virtual primera presidenta electa del país para que de existir una refirma judicial esta tenga como verdadero objetivo fortalecer el Poder Judicial y no disminuirlo, mucho menos destruirlo", enfatizó.

Durante la marcha y el mitin estuvieron también presentes José Alberto Meade, presidente de la organización "Potosinos con Valor"; Catalina Torres, secretaria general de la Fundación "Gilberto Rincón Gallardo" y activista pro personas con discapacidad y Alejandro Zapata Perogordo, ex alcalde panista e integrante del Frente Cívico Nacional.

Marchan en Mérida contra la Reforma Judicial

Mérida, Yucatán, 25 de agosto de 2024.-Al grito de “somos tres Poderes y este no se vende” y “justicia sin colores ni partido”, cientos de funcionarios de juzgados federales de Yucatán y ciudadanos en general marcharon en Paseo de Montejo en Mérida para exigir que se detenga la Reforma Judicial. Además, advirtieron del alto riesgo que representa para la independencia judicial la propuesta de elegir a los nuevos juzgadores a través del voto popular.



En la protesta, señalaron que dicha reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador y del Poder Legislativo, no considera los verdaderos problemas del sistema judicial del país, por el contrario, los agrava y compromete la imparcialidad. Indicaron que la designación de jueces, consejeros, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación por medio de elecciones, es un retroceso en el reconocimiento y tutela de un derecho fundamental de los ciudadanos: el de tener un juzgado y un tribunal independiente e imparcial.

En la protesta, señalaron que dicha reforma no considera los verdaderos problemas del sistema judicial del país. Foto: Herbert Escalante





Cuando las y los manifestantes llegaron al Monumento a la Patria, la jueza Tercero de Distrito de Mérida, Karla Alexandra Domínguez Aguilar, leyó un posicionamiento recalcando que han levantado la voz para defender la independencia judicial, la democracia y la división de Poderes.



Declaró que la justicia no debe quedar en manos de personas sin capacidad, experiencia, preparación, profesionalización y sobre todo sin independencia. En ese sentido, sostuvo que elegir a los juzgadores por voto popular es un riesgo muy alto.



“La forma de selección, al ser propuesto por otros Poderes, apoyado por campañas con recursos no claros, inevitablemente inclina la balanza de la justicia y llevaría el dictado de resoluciones parciales en perjuicio únicamente de los ciudadanos”, explicó.



Domínguez Aguilar señaló que la Reforma Judicial únicamente pretende desaparecer la división de Poderes, concentrar el poder en una sola persona y convertir la justicia en un instrumento de opresión para controlar el último dique de contención de las arbitrariedades de las autoridades.



“Sin independencia, el Poder Judicial se convierte en un brazo del Poder Ejecutivo y la justicia en una farsa”, enfatizó.

Como se sabe, las y los trabajadores judiciales siguen en paro en Yucatán, porque dicha reforma también afectaría sus derechos laborales y su carrera judicial.

Con información de Pepe Alemán y Herbeth Escalante.