"Cancélamelo o te aviento la computadora": mujer pierde el control en central camionera de Puebla

Una mujer se volvió viral tras armar un escandalo en una central de autobuses de Puebla, lo que la llevo a ser conocida con el sobrenombre de “Lady cancélamelo”, ya que pedía con alaridos que cancelarán su boleto e incluso amenazó a la empleada con lanzarle la computadora.

La mujer exigía a gritosa la operadora de la terminal que la está atendiendo que le cancele el boleto, argumentó que un día antes fue y le dieron otra información, añadió que incluso ella le dio otros datos mientras comienza a ventar los objetos del escritorio frente a todos los presentes.

"No me voy a calmar que me devuelva mi dinero porque voy a perder el otro camión", exclamo la mujer.