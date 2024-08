Gobierno de México lanza sorteo con grandes premios para el 15 de septiembre: ¿qué me puedo ganar?

El presidente Andrés Manuel López Obrador mostró los cachitos para el sorteo que se llevará a cabo el 15 de septiembre, asimismo aseguró que entre los premios que se darán están: casas, relojes y joyas, sumando un total de 252 millones de pesos en premios.

Durante la mañanera de este miércoles desde Palacio Nacional, el mandatario federal, declaró que en esta ocasión todos los premios se van a entregar y el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (INDEP) no se quedará con nada, así como lo recabado será para ayudar a la gente.

Sigue leyendo:

Pensión Mujeres de 60 a 64 de 3 mil pesos: FECHA de registro, entrega de TARJETAS, todo lo que se sabe del programa

Diputados electos de la coalición Juntos Haremos Historia apuntalan proyecto de Clara Brugada

Cachitos del sorteo para el 15 de septiembre

FOTO: Especial

“Son para el 15 de septiembre, ya es el último sorteo que me va a tocar los premios son casas, son 40 millones primero, casas, relojes y joyas y reintégralos, pero tiene una novedad, este sorteo, de que todos los premios se van a entregar si no sale a la primera, no va a quedar nada y todo eso del instituto para devolverle al pueblo lo robado, las casas, pero legales y joyas y todo esto es para seguir ayudando a la gente”, manifestó.



En la imagen que se proyectó de cómo será el cachito que se venderá para el 15 de septiembre, en su ultima celebración de la Independencia de México, se pudo observar que cada boleto tendrá un precio de 250 pesos.

edg