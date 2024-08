Edomex confirma detención de otra célula delictiva en búsqueda de comisario de Temascalcingo

Dentro del operativo de seguridad desplegado en la zona norte para dar con el comisario seguridad de Temascaltepec, Agustín Oropeza Armendáriz, la Secretaría de Seguridad del Estado de México confirmó que se detuvo a otra célula delictiva de la Familia Michoacana (FM).

El titular de la dependencia, Cristóbal Castañeda Camarillo, indicó que se mantiene la coordinación con las autoridades federales para la búsqueda de Oropeza Armendáriz, quien fue privado de la libertad junto a su escolta el 5 de agosto en el paraje Los Sauces en Acambay.

Siguen en la búsqueda de dos funcionarios municipales

Si bien no se ha encontrado a los dos funcionarios municipales, indicó, que se han tenido resultados, porque este fin de semana se capturó a la célula delictiva con orígenes en Michoacán

“Se continúan trabajando en coordinación con la Fiscalía, no se ha bajado el despliegue se ha tenido buenos resultados, el fin de semana también se aseguró una célula de un grupo delictivo, posiblemente con orígenes en Michoacán”, expresó.

Cabe recordar que desde el arranque del dispositivo el 6 de agosto se detuvo a cuatro personas y de liberó a otras tres en Acambay, quienes estarían relacionadas a la FM, y el 15 de agosto se detuvo a cuatro personas en Temascalcingo, quienes realizaban labores de halconeo mediante aplicaciones conectadas a cámaras de casas, para informar actividades de seguridad

Castañeda Camarillo aclaró que el caso de la desaparición del comisario de Temascalcingo continúa en investigación, por lo que no puede afirmar si el hecho está relacionado a un grupo delictivo y es la Fiscalía General de Justicia (FGJEM), la que deberá informar al respecto. No obstante, aclaró que la secretaría a su mando y el gobierno estatal no están dejando pasar ningún hecho delictivo, porque también hay coordinación con la federación a través de las Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz.

“No estamos dejando pasar por alto ningún hecho delictivo como es el caso de la lamentable privación de la libertad de un jefe policiaco de un municipio (Temascalcingo) y obviamente hay una suma de esfuerzos en la Mesa de Construcción de la Paz”, concluyó.

La FGJEM también detuvo al comisario de Seguridad de Acambay, Eulises González Hernández, el 9 de agosto, luego de que se identificó que tenía actividades fuera de la ley, sin especificar aún bien de qué se trata.

