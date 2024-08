Delfina Gómez regresará a Chalco ante inundaciones; se analizará opción técnica para el desazolve

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez anunció que regresarán a las zonas afectadas en Chalco, y su administración como el gobierno federal, analizarán una nueva estrategia que permita retirar en definitiva el agua acumulada desde hace más de 15 días.

La mandataria estatal indicó que en las próximas horas, ella y su gabinete estarán presentes en dicha demarcación, porque, reafirmó, el compromiso para apoyar a las familias que fueron damnificadas derivado de la temporada de lluvias.

Horacio Duarte Olivares, reconoció que actualmente la situación más grave que se tiene por las lluvias es en Chalco.

Aclaró que la ayuda no sólo será para esta demarcación, sino también para Valle de Chalco y Nezahualcóyotl, que también han presentado daños, que requieren la colaboración de los distintos órdenes de gobierno.

“Les envió desde aquí no solamente mi gran compromiso de poder apoyar, sino también tenemos que estar de manera presente y hemos estado, el día de ayer se llevó a cabo una reunión y hoy tenemos otra reunión con los secretarios, nos vamos todos para allá”, expresó.

Gómez Álvarez reconoció la atención que han brindado en Chalco las fuerzas federales y las instancias de seguridad y justicia, a través del Plan DN-III, porque no sólo se han enfocado a las acciones de combatir la violencia.

Y reiteró su llamado a participar el próximo 30 de agosto a la campaña de limpiar el Estado de México, porque, lamentó, que la basura es la principal razón que se presenten estas emergencias en temporada de lluvias.

Por su parte, el secretario General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, reconoció que actualmente la situación más grave que se tiene por las lluvias es en Chalco, con las inundaciones en dos colonias, porque las últimas registradas volvieron a subir el tirante de agua.

Anunció que se tendrá una nueva reunión entre las distintas autoridades de gobierno y revisarán la estrategia técnica para retirar el agua de manera definitiva.

“Tenemos suficientes recursos para atender los temas, obvio, estamos teniendo colaboración con el gobierno federal que ya envió dos plantas potabilizadoras, nos han estado prestando camiones vactor para estar extrayendo agua; sin embargo, no ha sido suficiente y hoy vamos a revisar técnicamente cual es la mejor solución para tener desalojado esas dos colonias”, indicó.

Recordó que el Atlas de Riesgo del Estado de México, advierte que están susceptibles a las lluvias colonias de 17 municipios, aunque se atiende el tema y hay recursos suficientes.

Edomex atiende afectaciones por deslaves y deslizamiento en zona Sur

Las autoridades mexiquenses atienden las afectaciones que las lluvias ocasionaron este fin de semana en la zona Sur, con deslaves y deslizamiento en las carreteras de Temascaltepec y la Tejupilco- Toluca, donde el primer caso se brindará apoyo a deudos las dos personas que murieron. Lo anterior, de acuerdo con los secretarios de Movilidad, Daniel Sibaja González y el de General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares.

Por una parte, Sibaja González dijo que las carreteras afectadas en Temascaltepec y la Tejupilco- Toluca, son de jurisdicción federal, pero, aclaró, que ya se coordinan con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para su intervención. En el primer caso, aseguró, que se dará ayuda a los familiares de las dos víctimas que perdieron la vida.

Sibaja González dijo que las carreteras afectadas en Temascaltepec y la Tejupilco- Toluca, son de jurisdicción federal.

En tanto, en el segundo asunto, indicó. que ya se había identificado afectación en la vía de comunicación; sin embargo, enfatizó que para su mantenimiento se requería 720 millones de pesos, mismos que no se tenían. No obstante, aclaró que en la Tejupilco- Toluca será intervenida en coordinación con la SCT y el Colegio de Ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), aunque no está totalmente cerrada y se podrán terminar los trabajos a más tardar en 25 días.

“Pero sin duda la prioridad ahorita es la de Tejupilco-Toluca y se va a empezar a trabajar, bueno ya se empezó a trabajar a partir de ayer… es esa… una parte pero ya van a empezar a trabajar hoy, recuerden que esa es Toluca-Tejupilco, Tejupilco-Altamirano, el Tejupilco-Altamirano lo está haciendo el Ejército y se empezaba para el próximo año que hiciera esta parte, repito, no es pretexto, no es lavarnos las manos, pero esa no es una vía estatal… igual que la otra, de 20 días (reapertura) de 20 a 25 días, pero ya están trabajando ahí, está trabajando el Colegio de Ingenieros del Ejército”, expresó.

Sibaja González indicó que por parte de la entidad también trabajan en la rehabilitación de la carretera en Malinalco, que también ha sufrido daños con posibles hundimientos con las precipitaciones pluviales de este año. Sumado por parte de la federación la de Ixtapan de la Sal.

Finalmente, aclaró que se trabaja en la integración de un Atlas de Riesgo en tiempo real, porque no existe actualmente y así atender las afectaciones en los caminos del sur. Por su parte, el encargado de la política interna, Horacio Duarte, reconoció la problemática que se vive en dicha región, pero aclaró que no se tiene mayor afectación como en Chalco.

Recordó que las recientes afectaciones en las carreteras de Temascaltepec y la Tejupilco- Toluca, se suman a los trabajos que se lleven a cabo en la Tenango-Tenancingo, que registró una fisura y hundimiento.

