Con Claudia Sheinbaum una relación de respeto, dice Hector Serrano ante versiones de supuesta enemistad

Ante las versiones de una supuesta enemistad con la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el autodesignado coordinador de las bancadas del PVEM y del PT en la próxima Legislatura de San Luis Potosí, Héctor Serrano Cortés, mencionó que en política las malas o buenas relaciones van acorde a las coyunturas.

Con esto, Serrano refrendó su respeto a la primera mandataria de la nación. Serrano Cortés destacó que, en política, las alianzas y relaciones pueden ser complicadas y sujetas a las circunstancias del momento, pero dejó en claro que su compromiso con la Cuarta Transformación es firme.

“Yo he sido muy discreto en el trabajo que he realizado por la Cuarta Transformación. Soy un hombre que se ha vinculado siempre con las izquierdas; sería absurdo no hacerlo, y es un tiempo de definición. Lo dije hace mucho tiempo, yo estoy definido, y apoyar a la presidenta para mí es fundamental en mi propia convicción. En la política, la buena o mala relación es sui géneris, todo va en base a los tiempos que políticamente vivas”, estableció Serrano Cortés, subrayando que su lealtad no se basa en rumores o especulaciones, sino en su convicción ideológica y en la necesidad de mantener la unidad dentro del movimiento.