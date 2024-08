Sheinbaum responde a oposición por supuesta sobrerrepresentación de Morena: “ningún partido rebasa las 300 diputaciones”

La presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo respondió este lunes a los señalamientos de la oposición, principalmente del PAN y PRI sobre la supuesta sobrerrepresentación de su partido y dijo que Morena, en el caso de la Cámara de Diputados, no excede las 300 diputaciones que es el límite que marca la ley.

En conferencia de prensa expresó que incluso el reparto de diputaciones por representación proporcional, es decir, 200 entre todos los partidos, favorece a las minorías en el Congreso de la Unión.

Sigue leyendo:

Sheinbaum nombra a Citlalli Hernández como titular de la secretaría de las Mujeres

Sheinbaum y AMLO concluyen giras: ella lo acompañara a inauguraciones

“Al PT, le toca, por representación proporcional, 11 diputados más uno, al Partido Verde 17 diputados más uno, a MC 23 diputados, al PRI 23 más uno, al PAN 36 y a Morena 87. Para hablar de supuesta sobrerrepresentación, el PAN obtuvo 32 diputados de mayoría, le tocan 36 de representación proporcional, ¿Quién está sobrerrepresentado?”, dijo la presidenta electa.

El límite de diputados por partidos son 300 y el PRI lo estableció así: Sheinbaum

La presidenta electa, Sheinbaum, reitero que fue en otras administraciones donde se estipulaba que no podían pasar de 300 diputaciones las coaliciones, pero que “esa parte se la quitó el PRI de la ley y ahora dice claramente que no pueden pasar de 300 por partido, nadie pasa de 300. A todos aquellos que piden al Instituto Nacional Electoral que haga algo distinto que dice la ley, no se puede”, explicó Claudia Sheinbaum.

En conferencia de prensa, junto con Citlalli Hernández explicó el tema de la sobrerrepresentación

Créditos: Claudia Sheinbaum

Respecto a la repartición proporcional entre partidos, explicó que el PRI ganó 9 distritos, le tocan 24 diputaciones, Morena ganó 161 distritos, le tocan 87, de acuerdo con la fórmula y que en total Morena suma 248 diputaciones.

“La Constitución dice que 300, Morena no pasa de estos, no. Son 248, le tocan menos diputados de mayoría relativa, plurinominales porque así está hecha la fórmula, que le toquen más a quien menos votos tuvo”, dijo la presidenta electa.

LA