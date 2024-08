AMLO y Sheinbaum viajarán con la Fuerza Aérea durante gira por estados

El jefe del ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador reveló que la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, viajará junto con el en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana.

En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el presidente López Obrador dijo que viajará junto con Claudia Sheinbaum a los estados de Colima, Michoacán, Jalisco y Nuevo León.

“Vamos a estar en Colima, Michoacán, Jalisco y Nuevo León, es probable no tengo el detalle, pero es probable que si podamos ir juntos. Que había esa posibilidad, es que son varios estados, varias reuniones de evaluación, ya terminamos este fin de semana de visitar los 32 estados, las 32 entidades federativas con estos cuatro estados (...) Vamos a salir como a las 10 de la mañana”, explicó.

López Obrador realizará reuniones de evaluación con la presidenta electa

FOTO: Presidencia

AMLO descarta riesgo en viajar con la presidenta electa en Avión de la Fuerza Aérea

López Obrador consideró que no existe ningún riesgo de que en un mismo avión de la Fuerza Aérea Mexicana viajen el presente constitucional y la presidenta electa de México.

“No, no, no, no, no, hay un ambiente en México de paz, de tranquilidad. Estamos bien. Nuestro ángel de la guarda es el pueblo de México. Nuestro pueblo es muy bueno, no hay nada que temer, y vamos juntos”, afirmó el presidente.

Adelantó que será la presidenta Claudia Sheinbaum quien decida si lo acompaña a las siguientes inauguraciones en lo que resta de agosto y septiembre.

“Vamos a estar pero no, no giras pues vamos a inaugurar como 10, 15 horas hasta finales de septiembre, pero ya es inauguración (...)es una transición muy sin diferencias. Coincidimos en muchas cosas. Trae un buen programa”, indicó.

