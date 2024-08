TEPJF entrega constancia de mayoría a Claudia Sheinbaum

La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, recibió este jueves 15 de agosto su constancia de mayoría de votos, documento que marca la transición de su gobierno. Ayer, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declaró por unanimidad la validez de las elecciones presidenciales y el cómputo final de la votación del dos de junio.

Ya como presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo ofreció su primer mensaje en el que pidió, de frente a magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que respeten la voluntad del pueblo en la composición de la próxima legislatura del Congreso de la Unión.

La presidenta electa, Claudia Sheinbaum



En la tribuna de la Sala Superior del TEPJF, minutos después de recibir su constancia de presidenta electa, la morenista habló sobre la asignación de diputados y senadores de mayoría relativa y representación proporcional.



“El 2 de junio el pueblo de México también plasmó su voluntad para la composición del Congreso de la Unión y es clara la norma electoral en la asignación de los legisladores de mayoría y de representación proporcional, estoy convencida que las y los titulares del Poder Judicial en materia electoral conocen a profundidad este tema porque así han actuado en pasadas elecciones y sabrán respetar también la Constitución, las leyes y la voluntad del pueblo”, indicó.



Ante ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), entre ellos la ministra presidenta Norma Piña, Sheinbaum afirmó que actuará con honestidad, respetando la independencia de Poderes y gobernará para todos y comprometió incluso hasta su vida para no defraudar y servir a la patria y al pueblo.



“Nadie debe temer a nada, al contrario, el futuro es promisorio. Estaremos a la altura de las circunstancias y de nuestro hermoso y glorioso país. Como primera presidenta de México sepan que actuaré con honestidad, responsabilidad, respetando la independencia de los poderes, gobernaré para todos y para todas las mexicanas y mexicanos”, aseveró.



Dentro de su discurso, la primera mujer electa como presidenta del país sostuvo que no llega sola sola a la Presidencia de la República, sino que llegan todas las mujeres, por lo que se comprometió a gobernar para todas, en especial para las mujeres más vulnerables.



“Llegó nutrida de la fuerza que proviene de nuestras ancestras, abuelas, madres,hijas y nietas, hoy llegamos todas y me comprometo a luchar para seguir construyendo con igualdad para todas las mujeres mexicanas y en especial para las más vulnerables”, expuso.



Asimismo, aseguró que no regresará el sistema neoliberal ni la guerra contra el narco. “La mayoría de los ciudadanos no quieren que lleguen los gobiernos al servicio de unos cuantos o la corrupción, privilegios, influyentismo ese es el mandato del pueblo y nos corresponde hacerlo realidad. Vamos a avanzar con la cuarta transformación que inició en 2018 el presidente Andrés Manuel López Obrador, significa seguir construyendo un México libre, de bienestar, de derechos, un Gobierno que no reprime.

“No regresará la guerra contra el narco, seguiremos construyendo la paz con justicia”, indicó.



Al concluir su discurso, la presidenta electa salió de la Sala Superior del TEPJF se saludó de lejos con la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, y de la mano de sus esposo José María Tarriba mostró a la prensa su constancia que la acredita como presidenta electa del país.