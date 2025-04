Automotrices se mantienen en México a pesar de aranceles de Trump, asegura Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que pese a aranceles que impuso Estados Unidos a la importación de automóviles, no hay movimiento en la industria nacional ni se planea la salida de inversiones.

En la conferencia de prensa matutina, informó que este martes el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se reunirá en Washington con el secretario de Comercio, Howard Lutnick.

Dijo que se mantiene el diálogo con los CEOs de las empresas automotrices para conocer sus planes con relación a nuestro país.

“La mayoría de ellos nos han dicho que no piensan en este momento cambiar nada y que tiene que asentarse la situación. Mover una planta automotriz no es un proceso sencillo. Pues requiere, primero, dinero de la automotriz para poder mover de uno a otro lado la planta. Y no lleva meses, lleva años. Entonces, por eso hasta ahora nos han dicho eso”, recalcó.