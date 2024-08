Jalisco: sigue el debate por la tarifa en el transporte público, choferes piden aumentarla, el gobierno lo rechaza

Los transportistas no deben olvidar que durante la actual administración el gobierno de Jalisco les ha otorgado varios subsidios para amortizar los incrementos de insumos como el diesel y apoyos para el cambio de unidades, recordó el secretario de Transporte del Estado, Diego Monraz Villaseñor, tras ser cuestionado sobre la viabilidad del incremento a la tarifa del transporte público.

Indicó que es normal que los transportistas quieran buscar siempre un costo mayor en el pasaje, debido a que esto ayudaría a sus ingresos; no obstante, indicó que la administración local no ha abandonado al sector e incluso les ha dado condiciones para operar.

"Que no se les olvide que para eso hay un fondo, les daríamos la razón si no hubiera varios subsidios que se han dado en esta administración: a las unidades, al sistema de recaudo y, actualmente, un peso por cada pasajero que ellos movilizan”, advirtió.

Sigue leyendo:

La tarifa del transporte público en Jalisco está juego: los choferes quieren que suba a 16 pesos, Alfaro se niega

Aumenta a 16 los muertos por fuertes lluvias en Jalisco

Los transportistas aseguran que no hay condiciones para seguir laborando. FOTO: Gobierno de Jalisco

Muchos operadores trabajan sin los requerimientos de ley

El funcionario estatal sostuvo que la mayoría de los transportistas que alzaron la voz la semana pasada para solicitar un incremento a la tarifa no están en regla en materia administrativa, incluso, acusó que este grupo posee las concesiones de rutas con mayor número de quejas de parte de los usuarios.

Además de esto, invitó a los inconformes a jugar bajo las reglas que hay en la entidad y negó que en cualquier instancia pudiera haber un incremento en el pasaje para los ciudadanos.

“Ya se los dijo el gobernador y se los repito: que nos regresen la concesión, no están obligados. Ningún concesionario está obligado a dar el servicio si creen que no lo saben o no lo pueden hacer con las condiciones que les establecemos. Que las regresen, hay muchos que sí las quieren”, sentenció.

Enrique Alfaro ya se había negado a la posibilidad

El gobernador de Jalisco dijo en entrevista hace unos días que no había condiciones para permitir que los conductores ajustaran sus tarifas, al menos en lo que queda de su administración.

Acusó al sector de tener intereses oscuros que derivan de la supuesta negociación que hicieron con uno de los aspirantes al Poder Ejecutivo estatal, durante la campaña previa a la elección del pasado 2 de junio.

El líder local indicó que no será víctima de chantajes, por lo que se comprometió a que no dará el brazo a torcer y se mantendrá el costo del transporte público en su gestión.

El gobierno de Enrique Alfaro se niega a cumplir la petición. FOTO: Gobierno de Jalisco.

Los transportistas piden que suba el pasaje a 16 pesos

Los conductores del transporte local han exigido a las autoridades que les permitan aumentar el costo de sus servicios de 9.50 pesos a al menos 14 o 16 pesos. De acuerdo con los operadores, la tarifa no ha sido modificada en varios años, mientras que factores como la inflación sí lo han hecho.

Aseguran que las ganancias que tienen por su actividad son mínimas, debido a la necesidad de pagar diésel, refacciones, dar mantenimiento a sus unidades e inclusive tener que pagar el reemplazo de sus automotores cuando es necesario hacer el cambio vehicular.

José Ricardo Verdín, integrante del la organización y consejero de la Confederación Nacional de Transportistas de México (CONATRAM), dijo que en Jalisco se tiene la tarifa más baja que hay en el país, por lo que no se daba un buen panorama para los choferes, sus ganancias, ni el bienestar de sus familias.

El transporte no subirá su precio, sostiene que

Retoman normalidad rutas en López Mateos tras socavón

Luego de que se retomó el paso en la avenida López Mateos, tras la reparación del magno socavón a la altura de Periférico, las siete rutas de transporte público que circulan por esta vía han normalizado sus horarios.

"Hubo algunos retrasos, tuvimos algunos reportes, sobre todo del lado sur en Tlajomulco, de que el atorón nos complicó la frecuencia. Ya están más estabilizadas las frecuencias, ya las diferentes rutas están pasando en sus distancias y frecuencias programadas y esto ayuda a todos los usuarios del transporte público", dijo Diego Monraz, secretario de Transporte.

El funcionario añadió que la ciudadanía ha recibido bien estas rutas que forman parte del proyecto para disminuir el tráfico en López Mateos.

El socavón que se hizo en esta avenida el 25 de julio tenía un tamaño de 12 metros de largo, cuatro metros de ancho y de cinco a seis metros de profundidad, requirió 17 días para ser reparado y se reabrieron los carriles a la circulación el pasado 11 de agosto.