¿Primer viernes de descanso el 30 de agosto? Estos son todos los días de Consejo Técnico en el regreso a clases

La Secretaría de Educación Pública (SEP) de México ha proporcionado información crucial para los estudiantes de todos los niveles educativos sobre las fechas importantes que marcarán el regreso a las aulas y los días de descanso del ciclo escolar 2024-2025.

En particular, se ha aclarado la situación en torno a dos fechas muy esperadas: el 28 de agosto, día del abuelo, y el 30 de agosto, primer viernes tras el inicio del ciclo escolar. El regreso a clases para alumnos de preescolar, primaria y secundaria está programado para el próximo 26 de agosto.

SEP: ¿habrá PUENTE por el Día del Abuelo?

Este año, la coincidencia de fechas añade un matiz especial a la jornada, ya que el 28 de agosto, que es el Día del Abuelo, caerá justo en la primera semana de clases. La ONU celebra el Día del Abuelo cada 26 de julio, sin embargo, el Gobierno de México ha optado por trasladar esta conmemoración al 28 de agosto para alinearlo con el inicio del ciclo escolar.

¿Habrá puente escolar el 30 de agosto?

Dado que el Día del Abuelo es una fecha de conmemoración y no un feriado oficial, la SEP ha confirmado que no habrá un día de descanso adicional para los estudiantes. Por lo tanto, el 28 de agosto no será un puente escolar y las clases continuarán con normalidad.

Este es el calendario escolar 2024-2025 de la EP

Créditos: Cuartoscuro

Otra consulta frecuente entre los estudiantes y padres de familia ha sido sobre la posibilidad de un feriado o puente escolar el viernes 30 de agosto, que es el primer viernes después del regreso a clases. Tradicionalmente, el último viernes de cada mes, conocido como Consejo Técnico Escolar (CTE), se destina a la formación continua y perfeccionamiento de los docentes, lo que resulta en un fin de semana largo para los alumnos.

No obstante, la SEP ha señalado que el 30 de agosto de 2024 no se considerará un feriado o puente escolar. Los estudiantes tendrán que asistir a clases con regularidad durante ese día, ya que no se llevará a cabo ninguna jornada especial de descanso para los alumnos.

¿Cuáles son los puentes en el Ciclo Escolar 2024-2025?

Para aquellos que buscan planificar sus actividades y aprovechar los días de descanso, es útil conocer los próximos feriados en México que podrían afectar las actividades escolares y laborales. El calendario de feriados para el resto del año 2024 incluye:

Lunes 16 de septiembre: Día de la Independencia

Martes 1 de octubre: Transición del Poder Ejecutivo Federal.

Lunes 18 de noviembre: Día de la Revolución Mexicana

Miércoles 25 de diciembre: Navidad

