¿Por qué la FGR investiga la detención del "Mayo" Zambada como traición a la patria?

Luego de que los abogados de Ismael Zambada, alias "El Mayo", dieron a conocer que la detención del capo derivó de un secuestro en su contra - orquestado por uno de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, alías "El Chapo" - autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) dieron a conocer que ya se inició una investigación sobre el caso, la cual está relacionada con delitos como vuelo ilícito, uso indebido de instalaciones aéreas, violación a la legislación migratoria y aduanera, secuestro y traición a la patria.

Fue el pasado 11 de agosto que se compartió una carta por parte de los abogados de "El Mayo" Zambada, en la que se menciona que el capo fue víctima de secuestro por parte de Joaquín Guzmán López, hijo de "El Chapo". Según la misiva, el líder del Cártel de Sinaloa pensaba que asistiría a una reunión con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y con el diputado Héctor Cuén Ojeda.

Abogados del líder del Cártel de Sinaloa acusaron que fue secuestrado. Foto: archivo.

Aparentemente, en la reunión también estarían el comandante de la Policía Estatal, José Rosario Heras, quien está desaparecido, y de su jefe de seguridad, Rodolfo Chaidez. No obstante, cuando Zambada llegó al lugar donde supuestamente sería el encuentro fue secuestrado por un grupo de hombres armados, quienes se lo llevaron a pista de aterrizaje y luego lo subieron a un vuelo con destino a Texas, donde finalmente fue detenido por agentes federales estadounidenses.

Por estos hechos, la FGR dio a conocer que ya se abrió una carpeta de investigación, con número SON/HSO/0001/882/2024, la cual investiga diversos delitos como: vuelo ilícito, uso indebido de instalaciones aéreas, violación a la legislación migratoria y aduanera, secuestro, traición a la patria, homicidio y privación ilegal de la libertad. Sin embargo, lo que ha causado intriga entre los mexicanos es la acusación de traición a la patria, la cual se menciona en la carpeta de investigación.

¿Por qué acusan a una persona de traición a la patria?

Joaquín Guzmán López e Ismael Zambada. Foto: especial.

En este sentido, uno de los motivos para acusar a una persona por "traición a la patria" está estipulado en el artículo 123 del Código Penal Federal, el cual establece que se considerará como traición a la patria a cualquier persona que "prive ilegalmente de su libertad a una persona en el territorio nacional para entregarla a las autoridades de otro país o trasladarla fuera de México con tal propósito".

Cabe mencionar que Zambada se declaró no culpable de los cargos de narcotráfico, blanqueo de dinero y conspiración para cometer asesinato. Mientras que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya aseguró que su administración no tiene nexos con el crimen organizado: "no tenemos nosotros complicidad con nadie y eso es profesando justamente la política del Presidente, no hay complicidades, por lo tanto, si dijeron que iba a estar yo, pues mintieron y si les creyó, pues cayó en la trampa".