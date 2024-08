Se desmarca Gobernador de Sinaloa de acusación de "El Mayo": no tenemos complicidad con nadie

El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, se desmarcó de la acusación del narcotraficante Ismael "Mayo" Zambada, quien, a través de una carta, lo señaló por una supuesta trampa que le tendieron para su detención.

Ante el Presidente Andrés Manuel López y la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, en la inauguración de un hospital en Culiacán, usó los micrófonos durante más de diez minutos para presentar sus argumentos.

Rubén Rocha Moya esclarece señalamientos de "El Mayo" Zambada Foto: Especial

"No quise, no quise dejar pasar en el evento, frente a mi presidente y a mi Presidenta para dejar absolutamente clara nuestra situación, no hay nada, que le busquen, se van a investigar, que le busquen no hay nada.

"No tenemos complicidades, presidentes, se lo he aprendido, se lo he aprendido, estoy comprometido con su expresión, no hay complicidades con el crimen, nosotros no, las cosas no se arreglan allá, el día que sean los incapaces de atender los asuntos, todas las instituciones del estado ese día nos vamos", aseguró el Mandatario.

Declaración de El Mayo Zambada, desmiente Rocha

En la declaración de Zambada se relata que Rocha Moya y Héctor Melesio Cuén, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, quien fue asesinado ese día por un supuesto robo, estaban citados para una reunión con el líder del Cártel de Sinaloa. Sin embargo, fue un anzuelo para que fuera detenido y trasladado a Estados Unidos.

En respuesta, el Gobernador aseguró que el 25 de julio de 2024, fecha de la detención, no se encontraba en el estado.

"No tiene nadie del crimen organizado que citarme a una reunión que para resolver un problema, se habla del problema de la Universidad, no hay por qué.

"Los problemas que le tocan al Gobierno, los resolvamos en las instituciones de gobierno, no tenemos nosotros complicidad con nadie", recalcó.

Pide a AMLO que FGR investigue asesinado de Cuén

Rocha solicitó al Presidente que la Fiscalía General de la República atraiga la investigación del asesinato de Cuén, pues en la carta se acusa que asesinado en dicha reunión.

El Mayo está relacionado conla muerte de Héctor Melesio Foto: Especial

Señaló que existe un estigma contra la gente de Badiraguato, donde es originario Rocha y también Joaquín "Chapo" Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa que se encuentra detenido.

"Es gente trabajadora, buena, y la de Sinaloa es gente buena, trabajadora, me de manera que no existe ningún elemento para que no lleven en el estigma", afirmó

