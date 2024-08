Ismael 'El Mayo' Zambada no se entregó, fue parte de un engaño, reiteró Estados Unidos Imagen: El Heraldo de México

En una conferencia de prensa que ofreció el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar ofreció detalles sobre la detención de Ismael "El Mayo" Zambada, luego de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador dijera que no han obtenido detalles sobre la histórica captura.

Ante medios de comunicación el diplomático aseveró que el vuelo en el que llegó el capo mexicano salió del estado de Sinaloa, de acuerdo con sus primeros reportes, no de Hermosillo tal cual lo aseguraron en un primer momento medios de Estados Unidos.

"No hubo plan de vuelo, no hay. El entendimiento de nosotros es que salió el vuelo de Sinaloa, llegó así a Santa Teresa, Nuevo México", reveló que ese momento se sorprendieron por el caso por lo que se comunicaron con los mexicanos para informarles del acto, la misma tarde y en las mismas horas.

Asimismo aseveró que el piloto que llevó a "El Mayo" al Paso, Texas no es un trabajador de Estados Unidos, ni se trata de un agente de la DEA o las autoridades que lograron su captura. En este mensaje reiteró que el cofundador del Cartel de Sinaloa sí fue víctima de un engaño al viajar sin saber la ubicación o la intención que tenía Joaquín Guzmán López.

Destacó la colaboración con México en materia de seguridad y con respeto a la soberanía lo que ha dado buenos resultados. "La evidencia que vimos nosotros cuando llegó él a Santa Teresa, Nuevo México, es que El Mayo lo habían llevado en contra de su voluntad", declaró en la oficina de la embajada.

Al comenzar a destacar la detención se detuvo a expresar:

"Quiero que lo entiendan muy claramente: no hubo recursos de los Estados Unidos en esta operación, no fue un avión de los Estados Unidos, no fue un piloto de los Estados Unidos, no fueron nuestros agentes o nuestra gente en México. Esto era operación entre los carteles en donde uno se entregó a otro".