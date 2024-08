"El Mayo" Zambada": ¿a cuánto asciende la millonaria fortuna del ex líder del Cártel de Sinaloa?

Con la reciente captura de Ismael Zambada García, alias "El Mayo", se a dado a conocer nueva información sobre el estilo de vida que llevaba el ex líder del Cártel de Sinaloa, quien durante más de 40 años jamás había pisado una prisión. Su larga trayectoria en el mundo del crimen organizado lo llevó a consolidar una enorme fortuna, la cual podría ser similar, o incluso superior, a la que en algún momento se espéculo que tenía Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo".

De acuerdo con un reportaje de Bloomberg, "El Mayo" formó una sólida carrera criminal dentro de uno de los cárteles de droga más grandes de todo el mundo. Por ello, consiguió tener una fortuna millonaria, comparándose con grandes capos del mundo del crimen organizado, tales como Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”; Héctor Luis Palma Salazar, apodado “El Güero”; y Pablo Escobar, en Colombia.

¿A cuánto asciende la millonaria fortuna que tendría "El Mayo"

Esta sería la fortuna del exlíder el Cártel de Sinaloa. Foto: archivo.

Y es que, según la investigación, "El Mayo" logró tener una fortuna valuada en 3 mil millones de dólares, una cifra exhorbitante que se puede llegar a comparar con la que en algún momento se le calculó a "El Chapo". En el caso del también apodado "701", su fortuna fue calculada en más de 12 mil millones de dólares, de acuerdo con información que circuló durante su juicio en 2019, pero tanto el capo, como sus abogados, aseguraron que era una cantidad exagerada.

Actualmente, el abogado del capo ha comentado que su cliente no se entregó a las autoridades estadounidenses, sino que lo secuestrado por Joaquín Guzmán, el hijo de "El Chapo". Según las declaraciones de Frank Pérez, abogado de Ismael Zambada, el capo fue emboscado, ya que el pensaba que iría a una reunión con altos funcionarios del gobierno de Sinaloa, pero en su lugar fue entregado a las autoridades.

"El Mayo" asegura que fue emboscado

Ismael Zambada fue detenido por una supuesta emboscada. Foto: archivo.

Pérez aseguró, al medio Los Angeles Times, que su cliente pensaba que se reuniría con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como con Héctor Melesio Cuen Ojeda y Joaquín Guzmán López. Además, en la reunión presuntamente también estarían presentes otros hijos de "El Chapo", como Iván Guzmán Salazar.

Ante las declaraciones de los abogados de "El Mayo", el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya aseguró que su administración no tiene nexos con el crimen organizado: "no tenemos nosotros complicidad con nadie y eso es profesando justamente la política del Presidente, no hay complicidades, por lo tanto, si dijeron que iba a estar yo, pues mintieron y si les creyó, pues cayó en la trampa".