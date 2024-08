Volverá por última vez AMLO a Nayarit para inaugurar carretera Tepic- Compostela y el Puerto Naval Boca de Chila

El 29 y 30 de septiembre será la fecha de la última visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Nayarit para inaugurar el último tramo de la carretera Tepic - Compostela que conecta hasta Puerto Vallarta, así lo manifiesto: "y no me despido porque todavía vamos a estar una vez más en compañía de la presidenta Claudia Sheinbaum en Nayarit" también dijo que visitará las Islas Marías y el Puerto Naval Boca de Chila ubicado en el municipio de Compostela.

El mandatario federal refrendó el cariño que tiene para Nayarit y sus habitantes: "Yo tengo mucho afecto, mucho cariño a Nayarit, mucho reconocimiento para sus pueblos originarios, por sus culturas es la verdad más íntima de Nayarit y de México, los Coras, los Huicholes, los Tepehuanos y Mexicaneros todos los que conforman la cultura de Nayarit".

Este mensaje se dio a conocer la mañana del domingo en el marco de la inauguración de la Ciudad de las Artes Indígenas (CAIN) en Tepic, donde también tuvo lugar a la Reunión de evaluación de las obras prioritarias del Gobierno federal para todo el estado de Nayarit, allí se detalló las obras concluidas los avances de las que actualmente se llevaban a cabo las inversiones en cada una de estas. Se dijo contento por la estafeta que entregará a la presidenta electa Claudia Sheinbaum

"Es muy satisfactorio anunciar que va a continuar la cuarta transformación en nuestro país es muy trascendente. Imaginen si el pueblo no hubiera decidido por Claudia Sheinbaum iba a ser un freno para el proceso de transformación que apenas vive en nuestro país. Que se sepa que van a continuar todos los programas de bienestar, ya Claudia agregó otros programas, como a partir de los 60 años todas las mujeres recibirán su pensión y habrá beca universal ahora sí para todos los estudiantes de todos los niveles" sostuvo López Obrador.

Ahí dejó claro que uno de los proyectos más importantes que se avisaron para Nayarit bajo el mandato federal será el proyecto del Tren Ferroviario. La participación del presidente Andrés Manuel López Obrador fue concluida dándole lectura a la parte final de su libro titulado "Gracias", el último fragmento es parte de uno de los poemas más reconocidos de Amado Nervo nacido en Tepic "vida nada me debes, vida estamos en paz".

“Vamos a seguir con obras de desarrollo”, destacó Claudia Sheinbaum Pardo, virtual Presidenta electa de México durante la presentación de “Nayarit: Proyectos Prioritarios y de Infraestructura”, encabezada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, donde reiteró su compromiso para impulsar obras de movilidad, carreteras, así como de turismo para dar continuar al desarrollo de este estado.

“Aquí me quiero comprometer con ustedes porque hace poco nos vimos con el doctor Navarro, y otros gobernadores y gobernadoras, por lo menos, les voy a decir: Vamos a construir la carretera Las Varas-San Blas, vamos a seguir con la construcción.

Me comprometí, la última vez que estuvimos aquí en Tepic -aquí está su presidenta municipal-, a construir el libramiento ferroviario de Tepic; también el Puente Federación que queda hacia el sur; y, por supuesto, vamos a seguir con el desarrollo del Puerto Nayarit”, informó. Claudia Sheinbaum aseguró que los proyectos que impulsará en este estado, son posibles gracias a que “el pueblo de México, el pueblo de Nayarit, decidió continuar con la Transformación’’, la cual, aseveró, busca siempre garantizar el bienestar y los derechos del pueblo de México que seguirá siendo posible gracias al Plan C y al Segundo Piso de la 4T.

Por lo anterior, ante los nayaritas, refrendó su compromiso de consolidar los programas sociales del Presidente Andrés Manuel López Obrador, así como de impulsar nuevos apoyos que permitan seguir llevando la prosperidad a todas las familias mexicanas.

Quiere decir, como me comprometí, al programa de apoyo a todas las mujeres de 60 a 64 años de edad; quiere decir, como me comprometí, a la beca universal a todos los niños y niñas que van en la educación básica: en preescolar, en primaria y en secundaria pública. Quiere decir también que vamos a llevar la salud -a médicos, a enfermeras- a cada uno de los hogares de los adultos mayores de 65 y más”, puntualizó.

“No me toca, nos toca a todos y a todas, construir el Segundo Piso de la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México. Y eso quiere decir, continuar con los principios; también quiere decir, garantizar todos los Programas de Bienestar.

Por ello, enfatizó en que su gobierno defenderá, protegerá y seguirá con el legado del Presidente Andrés Manuel López Obrador, con el objetivo de seguir construyendo la Transformación.

’’Vamos a seguir gobernando, a partir del 1o. de octubre de 2024, con el legado que nos da el Presidente Andrés Manuel López Obrador; no va a cambiar la máxima de: ´Por el bien de todos, primero los pobres´; no va a regresar la corrupción, no van a regresar privilegios; y vamos a seguir gobernando con el pueblo, para el pueblo y por el pueblo de México’’, manifestó.