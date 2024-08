Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum anuncian continuidad y nuevas obras en Nayarit

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, encabezó la revisión del plan de desarrollo de Nayarit y la inauguración de la Ciudad de las Artes Indígenas en Tepic, destacando el avance de las obras y la continuidad de los programas del Bienestar.

"Me da mucho gusto estar con ustedes y participar en esta reunión de evaluación de las obras que se han realizado y que están en proceso. Se van a terminar antes de que concluya nuestro mandato", afirmó López Obrador.

Sigue leyendo:

Sheinbaum sobre protesta contra la sobrerrepresentación: "son libres de manifestarse, pero no están en lo correcto"

Las olas de la Marea Rosa

Durante su intervención, el mandatario subrayó la importancia de la transformación que su gobierno ha impulsado, destacando que continuará con el proyecto de la Cuarta Transformación. Además, López Obrador criticó a sus opositores, señalando que "se equivocaron" al pensar que el pueblo no apoyaría la continuidad de estos programas, tras las elecciones pasadas del 2 de junio cuando ganó la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum.

"Gracias a la madurez política de nuestro pueblo, va a continuar la transformación, todos los programas de bienestar", indicó.

López Obrador también destacó el apoyo que su administración ha brindado a Nayarit, mencionando que "se están aplicando todos los programas del Bienestar". Añadió que la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, ya ha agregado otros programas que beneficiarán a la población, como la ampliación del apoyo a mujeres a partir de los 60 años y la universalización de las becas para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

Sheinbaum también mencionó que a partir del 1 de octubre de 2024, cuando inicie su mandato, "no va a cambiar la máxima de 'por el bien de todos, primero los pobres', no va a regresar la corrupción, no van a regresar los privilegios y vamos a seguir gobernando con el pueblo". Por su parte, la presidenta electa Claudia Sheinbaum reconoció el trabajo realizado durante la administración de López Obrador y se comprometió a continuar con la Cuarta Transformación.

"México ha vivido lo que llamamos la cuarta transformación de la vida pública y aquí en Nayarit se ve la profunda transformación", expresó Sheinbaum.

Asimismo, destacó que su gobierno garantizará la continuidad de todos los programas de bienestar y se comprometió a llevar a cabo importantes obras de infraestructura en Nayarit, como la construcción de la carretera Las Varas-San Blas y el libramiento ferroviario de Tepic. Finalmente, Sheinbaum aseguró que "el pueblo de México decidió continuar con la transformación", comprometiéndose a seguir con los principios de su movimiento y a llevar a la Constitución las reformas necesarias para el desarrollo con bienestar del país.

AMLO en Nayarit

Créditos: Especial

"Llevamos en el corazón, en la mente y en nuestra historia los principios que son parte del legado de Andrés Manuel López Obrador", concluyó.

Claudia Sheinbaum me retó, asegura AMLO

La virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, me retó, aseguró el Presidente Andrés Manuel López Obrador. En la revisión de los proyectos prioritarios y de infraestructura en Nayarit, el Jefe del Ejecutivo federal señaló que el reto es por la construcción de trenes de pasajeros, pues la apuesta de la ganadora de la elección del 2 de junio es duplicar lo hecho en esta administración.

"Ya me está retando, porque dice que nosotros allá en el sureste vamos a construir mil 500 kilómetros de trenes de pasajeros, lo que es el Tren Maya, más el Tren del Itsmo. Ya me retó, que dice que nosotros hicimos mil 500 kilómetros y ella va a hacer 3 mil kilómetros, me va a cepillar y sí lo creo, sí lo creo, porque aquí saben de béisbol (...) ella tira muy bien la recta de más de 100 millas, el tirabuzón, una recta cortada y ya para rematar una moña, y queda listo el cliente, arreglado", aseguró en la Ciudad de las Artes Indígenas.

López Obrador recordó que ya se resucitaron los trenes de pasajeros, que en el periodo neoliberal, acusó, se cancelaron. La virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, ha informado que su apuesta es construir vías ferreas hacia el norte del país, en contraste con lo hecho en la actual administración. El 10 de julio pasado presentó las primeras tres nuevas rutas de tren de pasajeros que se construirán durante su gobierno, las cuales son el Tren AIFA-Pachuca; el Tren México- Querétaro- Guadalajara y el Tren México - San Luis Potosí - Monterrey - Nuevo Laredo.

Invierten Gobierno de México más de 50 mil millones de pesos en Nayarit

El Gobierno de México, a través de sus distintas dependencias, invirtió en la actual administración alrededor de 52 mil millones de pesos en distintos proyectos prioritarios y de infraestructura. En un corte de caja, encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de las Artes Indígenas, se comprometió a entregar los proyectos que aún están pendientes en Nayarit.

"Se van a terminar antes de que concluya nuestro mandato", aseguró el Jefe del Ejecutivo federal.

Claudia Sheinbaum en Nayarit

Créditos: Especial

La Secretaría de Comunicaciones e Infraestructura ejecutó 20 obras prioritarias, que contemplan caminos rurales, autopistas, caminos de mano de obra, la rehabilitación del Aeropuerto Internacional de Tepic; se tradujeron en una inversión pública de alrededor de 27 mil millones de pesos. También se llevó a cabo el Distrito de Riego Alejandro Gascón Mercado, obra hidráulica que cubrirá una extensión superior a 43 mil hectáreas en beneficio de más de 7 mil productores, ejidatarios y pequeños propietarios.

Esta obra que realizó la Secretaría de la Defensa Nacional representó una inversión de 16 mil 214.1 millones de pesos. En cuanto a infraestructura hospitalaria se invirtieron 6 mil 807 millones de pesos, reportó el Director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo.

Por ejemplo, en el proceso del IMSS-Bienestar, se atendió el Hospital General de Tepic, con distintas adecuaciones, donde se ejercieron más de 2 mil millones de pesos. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), que encabeza Román Meyer, invirtió mil 500 millones de pesos en 61 obras, como la Plaza y Monumento a la Madre en Tecuala.

En los planes de justicia Wixárika, O’dam – Au’dam, Náayeri y Mexikan, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas se invirtieron mil 300 millones de pesos. Mientras que la Secretaría de Marina informó sobre el Puerto de Boca de Chila y el Complejo Turístico de Islas Marías.

La virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, quien acompañó a López Obrador en la novena gira conjunta, celebró el cambio que se ha dado los últimos años en Nayarit. Mientras que el Gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro, agradeció el apoyo del Gobierno federal.

"Nayarit era tan hermoso y tan grande en sus recursos naturales, como ignorado. Los nayaritas sentíamos que éramos solamente un Estado de paso. Pero usted señor Presidente nos elevó la autoestima, defendió nuestra dignidad, nos dio nuestros derechos como a todos los mexicanos y hoy en día Nayarit, antes y después de López Obrador, y continuará Claudia Sheinbaum, es otro, los nayaritas valemos y valemos mucho", recalcó el mandatario.

LA