Vamos a entregar la banda presidencial a una mujer excepcional: AMLO

A menos de dos meses del relevo, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que le van a entregar la banda presidencial a una mujer excepcional. Se trata de Claudia Sheinbaum, quien ganó ganó la elección del pasado 2 de junio con una ventaja amplia.

"El relevo está garantizado, es una bendición el que la gente, por algo se dice, la voz del pueblo es la voz de dios, la gente supo elegir y vamos a entregar la Presidencia, la banda presidencial, a una mujer excepcional, extraordinaria.

Reunión con funcionarios de Baja California Sur Foto: Presidencia

"Primero, decirles que es un hecho histórico, cuando menos, en 500 años, (...) y nunca una mujer había gobernado el país", sostuvo en la inauguración de la clínica Hospital del Instituto de Seguridad, Salud y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) Cabo San Lucas.

En la novena gira conjunta, la virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, celebró la validación de la elección por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

"Hace solamente dos días el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó que ganamos con prácticamente 36 millones de votos y 30 puntos por encima de la candidata del PRIAN.

"Hoy vengo a comprometerme con ustedes a decirles que no vamos a defraudar, que no vamos a dar marcha atrás, que no van a regresar ni la corrupción ni los privilegios, que junto con ustedes vamos a construir el segundo piso de la Cuarta Transformación de la vida pública de México", aseguró.

Inauguran clínica Hospital del ISSSTE en Cabo San Lucas

Cabo San Lucas, Baja California Sur.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador y la virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, inauguraron la clínica Hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) Cabo San Lucas.

Como parte de las actividades de la novena gira conjunta, cortaron el listo de este recinto de salud.

Foto: Presidencia

Claudia Sheinbaum recordó que durante décadas, en la etapa neoliberal que llegó a su fin en 2018, se desmantenló al ISSSTE.

"En 2018, el pueblo de México decidió decir basta a un modelo que privatizó, desmantenló y con una enorme corrupción, acabó con muchos de los servicios de salud y seguridad que brindaba el Estado mexicano.

"Fueron 36 años de desmantelamiento del ISSSTE, se privatizaron, como bien lo contó Rosa Icela, todos los servicios, pero en esencia lo que había, no solamente era una enorme corrupción, sino acabar con los derechos del pueblo de México" , sostuvo.

La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, enfatizó que se transformaron y nacionalizaron los servicios de salud en el ISSSTE.

"La privatización silenciosa, que se emprendió por años, dejó al ISSSTE sin capacidad ni autonomía para brindar una correcta atención, explicó, pues todo se privatizó, desde la comida hasta las cirugías.

Con el combate a la corrupción, apuntó, se logró un ahorro de más de ocho mil millones de pesos al patrimonio del ISSSTE.

También se emprendieron distintas acciones penales que derivaron en denuncias administrativas y penales de 3 mil 232 personas.

Reportó la construcción de seis nuevos hospitales, uno de ellos el de Cabo San Lucas.

Se recuperaron también cuatro hospitales más que operaban bajo la modalidad de Apps (Asociaciones Públicas Privadas).

"En total serán 10 hospitales nuevos, propiedad del ISSSTE y, como nunca se había hecho, por instrucción del presidente López Obrador, se invirtieron recursos en el mejoramiento de las unidades médicas y su equipamiento.

"También se puso por encima de todo, el abasto de medicamentos en las unidades médicas de todo el país. Hoy estamos en el 97% y estamos seguras que pronto llegaremos al 100%", agregó.

En el evento, el Gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro, lloró por el fin de la vida pública de López Obrador.

La titular del ISSSTE, Bertha Alcalde, también estuvo presente en la inauguración.

