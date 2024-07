¿Ades o Silk? Profeco exhibe las marcas de bebidas vegetales que le mienten a sus consumidores

Durante la última edición de la Revista del Consumidor, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) presentó los resultados de un estudio de calidad que realizó a 43 marcas de bebidas vegetales que se comercializan en el mercado mexicano y dicha institución exhibió a los productos que les mienten a sus consumidores, así como a los que podrían resultar dañinos si los consumen menores, por lo que en esta nota te contaremos todo lo que hay que saber al respecto para que puedas tener un consumo más informado en tus próximas compras.

Como se dijo antes, este estudio de calidad realizado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) fue publicado en la edición de julio de 2024 de la Revista del Consumidor, la cual, puede ser consultada a detalle en este link y en dicho estudio se analizaron un total de 43 productos catalogados como bebidas vegetales o como bebidas sabor vegetal.

Para este estudio, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) evaluó distintos rubros como el contenido de azucares, tipo de azúcares, contenido vegetal, contenido neto, contenido de agua, contenido de calcio, contenido de sodio, grasa, carbohidratos, proteína, contenido energético, así como la veracidad de la información que le presentan al consumidor en sus empaques.

Estas son las bebidas vegetales que le mienten a los consumidores y que podrían resultar peligrosas en niños

Tras el estudio realizado a distintas marcas de bebidas vegetales, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) exhibió que las bebidas que Ades les miente a sus consumidores debido a que en la presentación de 946 ml de su producto de bebida de soya declara tener 75 por ciento de soya, sin embargo, solo contiene 16.5 por ciento, mientras que en su presentación de soya sabor vainilla señala que contiene 74 por ciento, pero realmente solo contiene 16.1 por ciento de soya.

Estas bebidas vegetales contienen menos soya de la que declaran. Foto: Revista del Consumidor

Por otra parte, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) también exhibió las siete bebidas vegetales que aseguran tener 50 por ciento más calcio que la leche, sin embargo, en ninguno de los casos cumplen con esto, por lo que dicha información con la que se promocionan no es veraz.

Las bebidas vegetales que fueron exhibidas en este rubro fueron Blue Diamond Almonds Almond Breeze, Silk Almendra sin azúcar, Silk Almendra y Vainilla sin azúcar, Silk Avena, Silk Avena sin azúcar, Silk Coco monk fruit y Silk Bye Bye Muu.

Estos productos no son veraces en la información que presentan. Foto: Revista del Consumidor

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) también exhibió a las bebidas vegetales Hearbest Amaranto y Real Natural Organics de avena con almendra debido a que en ambos casos ostentan leyendas que no pueden comprobar, lo cual, incumple lo establecido en la NOM-051-SCFI/SSA1-2010.

Las leyendas que no pueden comprobar las referidas bebidas vegetales son “By by inflamación”, “Sabor delicioso”, “Textura cremosa” y “Hasta 3 veces más avena y almendra que otras”.

Respecto a las bebidas vegetales que no deben ser consumidas por niños, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) señaló a Silk Almendra sin azúcar y Silk Coco Monk Fruit debido a que contienen edulcorantes que no son recomendables en niños, sin embargo, no se precisaron cuáles son dichos elementos que podrían resultar dañinos.

Profeco señaló a estos productos de Silk por contener ingredientes no recomendables en niños. Foto: Revista del Consumidor

Tras este estudio, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) también señaló que la bebida vegetal de la marca Valley Foods presenta dos denominaciones: bebida sabor almendra y alimento líquido de almendra, destacando que la segunda no está permitida por la norma oficial y dicha situación también se repite en el producto Nestlé Carnation Clavel, pues se denomina “alimento a base de almendra”.

Para finalizar, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) también señaló cuáles son las bebidas vegetales que no ostentan los sellos de etiquetado frontal en los que deben advertir a los consumidores sobre el exceso de sodio, azucares o calorías que contienen, lo cual, es una falta a la norma oficial, por lo que quedaron de la siguiente manera:

Bebidas vegetales que no tienen el sello de Exceso Sodio: Hearbest sabor amarando, Hearbest sabor avena, Nature’s Heart de arroz sin azúcar, Nature’s Heart de avena sabor vainilla sin azúcar y Valley Foods alimento líquido de almendra.

Bebidas vegetales que no tienen los sellos de Exceso Sodio, Exceso de Azúcares y Exceso de Calorías: Blue Diamond Almonds Almond Breeze sabor almendra-chocolate.

Bebidas vegetales que no tienen los sellos de Exceso de Sodio y Exceso de Azúcares: Blue Diamond Almonds Almond Breeze sabor almendra.