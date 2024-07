Rescatan a 31 personas presuntamente privadas de su libertad en finca al sur de Sinaloa

En Escuinapa, Sinaloa, elementos federales rescataron a 29 adultos y dos menores en una finca, la mayoría de ellos indocumentados, que presuntamente estaban privados de su libertad en un galerón bajo condiciones de hacinamiento.

Se confirmó que entre los rescatados se encontraban 22 migrantes provenientes de Centro y Sudamérica, de nacionalidades brasileña, ecuatoriana, guatemalteca y salvadoreña, así como de China.

Sigue leyendo:

Huracán Beryl pierde fuerza a categoría 3; se dirige a Tulum, Quintana Roo

¿Qué pasó en Periférico, a la altura de Las Palmas y en Ferrocarril de Cuernavaca?

El gobernador de Sinaloa aseguró que no estaban secuestrados. Foto: Especial

A pesar de la escasa información oficial, el gobernador Rubén Rocha Moya fue cuestionado sobre el incidente. El mandatario minimizó la situación y afirmó que los migrantes no estaban privados de su libertad, sino que estaban siendo protegidos, aunque no precisó por quien.

"Por cierto, ellos no estaban secuestrados; son migrantes y fueron de alguna manera protegidos. Sí, eran 31. No, no estaban secuestrados", declaró Rocha Moya.