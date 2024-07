"¿Es compadre o no de 'El Mayo' Zambada?", cuando un alcalde enmudeció en pleno debate

Autoridades de México no participaron en la detención de Ismael "Mayo" Zambada, cofundador del cártel de Sinaloa, y de un hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, efectuada el jueves en Texas por autoridades estadounidenses, informó este viernes la secretaria de Seguridad mexicana.

"La pregunta es si nosotros participamos en esta detención del día de ayer (jueves), la respuesta es no. El gobierno de México no participó en esta detención o entrega, esto no es así", dijo la secretaria Rosa Icela Rodríguez, durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sigue leyendo

México no participó en la detención de "El Mayo" Zambada; EU avisó a las 15:30 horas

Difunde gobierno de México fotos inéditas de la detención de El Mayo" e hijo de "El Chapo"

Aún ahora hay varias dudas sobre si el líder del cártel de Sinaloa fue detenido o más bien se entregó a EU. Además del papel que jugó el hijo del Chapo guzmán con quien iba. Sin embargo, debido a su amplia carrera en el mundo del narcotráfico, hay una gran cantidad de hechos en los que participó "El Mayo", así como personajes a los que estuvo vinculado.

Empresario y alcalde, vinculado a Ismael Zambada

Uno de los personajes a los que está vinculado Ismael Zambada García es a Jesús Vizcarra, quien fue alcalde de Culiacán e incluso buscó ser gobernador de Sinaloa, estado en el que nació el líder del cártel del Pacífico. En el 2015 durante el debate de los aspirantes a la gubernatura de Sinaloa, Vizcarra, del PRI, y Mario López Valdéz, comúnmente llamado Malova, éste último le lanzó una pregunta que cambió el rumbo de la elección.

Malova le preguntó, enfrente a las cámaras y micrófonos, en pleno debate: "¿Es compadre o no de 'El Mayo' Zambada?". Vizcarra enmudeció y sólo alcanzó a decir que nunca había hecho nada malo, además de que fustigó al moderador por la pregunta. A la salida del debate, ante los reporteros el también empresario indicó: "Ya he dicho todo lo que tenía que decir sobre ese tema, en mi vida jamás he hecho nada malo y nunca lo voy a hacer".

Lee también

La vez que El Mayo Zambada cazó a Ramón Arellano Félix en el carnaval

“El Mayo” Zambada: así fue la tensa relación que tuvo con “El Chapo” Guzmán

Malova ganó la elección y Vizcarra se dedicó a sus negocios, entre los que figuran los laboratorios Salud Digna y la empresa de cárnicos, SuKarne. Sin embargo, los señalamientos de Vizcarra y Zambada iniciaron muchos años antes del debate con Malova, pues 20 años antes de que fuera alcalde Culiacán fue captado en una fiesta de la familia del líder del cártel de Sinaloa.

En el 2015, el periódico Reforma publicó una foto del 1995 en la que aparecía Vizcarra Calderón con Ismael "El Mayo" Zambada, Inés Calderón Godoy, padre de Inés Calderón Quintero, Bernardo Quintana y Javier Díaz, hijo de Baltazar Díaz, líderes del narcotráfico.

La fotografía se dio en una celebración religiosa realizada en el rancho Puerto Rico, sindicatura de El Salado, del municipio de Culiacán. El inmueble es uno de las viviendas que alguna vez habitó "El Mayo" Zambada, quien ayer fue detenido en Texas, EU, luego de décadas sin haber sido detenido.