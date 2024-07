“El Mayo” Zambada: así fue la tensa relación que tuvo con “El Chapo” Guzmán

Tras la detención de Ismael Mario Zambada García, quien es mejor conocido como “El Mayo”, en plataformas digitales cientos de internautas se han cuestionado cómo es que era su relación con Joaquín “El Chapo” Guzmán, con quien fundó el Cartel de Sinaloa a finales de la década de 1980 por lo que en esta nota te diremos todo lo que se sabe al respecto.

La detención de “El Mayo Zambada” fue confirmada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos durante la tarde del jueves 25 de junio y según su comunicado, el fundador del Cartel de Sinaloa fue arrestado en El Paso, Texas junto a Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de “El Chapo” Guzmán, sin embargo, no se ha precisado de manera oficial cómo es que se logró la aprehensión de ambos delincuentes, por lo que se espera que en las siguientes horas se ofrezcan detalles al respecto pues en medios circulan distintas teorías.

Sigue leyendo:

¿Se entregaron o los detuvieron? Los detalles de la captura de "El Mayo" y Joaquín Guzmán

Detienen a El Mayo Zambada: surge supuesta primera foto del arresto

"El Mayo" Zambada (derecha) ofreció una icónica entrevista a Julio Scherer (izquierda) en 2010. Foto: procesofoto

Así fue la tensa relación entre “El Mayo” Zambada y “El Chapo” Guzmán

La historia del Cartel de Sinaloa tiene sus orígenes a finales de la década de 1960, sin embargo, en aquel entonces todavía no era denominado como tal y su líder era Pedro Avilés Pérez, quien era mejor conocido como “El León de la Sierra” y tras su muerte a finales de la década de 1970 surgió una segunda generación de narcotraficantes, los cuales, comenzaron a operar en distintas zonas de la región del Pacífico, pero fue hasta a mediados de la década de 1980 cuando la organización que también es conocida como el Cartel del Pacífico comenzó a tomar relevancia y es aquí donde aparecen los nombres de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín “El Chapo” Guzmán, entre otros.

Hasta donde se sabe, las diferencias entre Ismael Zambada y Joaquín Guzmán comenzaron en la década de 1990 luego de las detenciones de “El Chapo” y Héctor Luis Palma “El Güero”, otro de los fundadores de dicha organización criminal, pues esta situación ocasionó que “El Mayo” asumiera el liderazgo del Cartel de Sinaloa, pero tras la fuga de “El Chapo” regresó para asumir su lugar en la organización, lo cual, habría generado inconformidad en el recién detenido y a partir de este punto se tensó su relación.

"El Chapo" Guzmán se encuentra recluido en EU. Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con declaraciones de Dámaso López “El Mini Lic.”, uno de los operadores del Cartel de Sinaloa que fue detenido en 2017, uno de los momentos más ríspidos en la relación de “El Mayo” y “El Chapo” fue en 2008 cuando Guzmán ordenó asesinar a Zambada luego de un presunto malentendido del que no se ofrecieron más detalles, sin embargo, su encomienda no se cumplió y poco tiempo después fue asesinado Édgar Guzmán López, uno de los hijos de “El Chapo” en un atentado presuntamente orquestado por Vicente Zambada Niebla, quien es hijo de “El Mayo”.

Durante una entrevista con Anabel Hernández, Dámaso López detalló que “El Chapo” tenía la intención de vengar la muerte de su hijo, por lo que pretendía acabar con todo el linaje de los Zambada, sin embargo, algunos de sus socios los convencieron de que no lo hiciera para presuntamente no poner en riesgo sus negocios, no obstante, lo cierto es que desde entonces siguieron las tensiones entre ambas partes.

Es importante señalar que, La Administración de Control de Drogas? (DEA, por sus siglas en inglés), señala que el Cartel de Sinaloa funciona como un modelo “sombrilla” el cual, está conformado por un total de cuatro organizaciones que aunque funcionan de manera independiente colaboran entre sí, una de ellas era liderada por Ismael “El Mayo” Zambada, otra por los hijos de Joaquín Guzmán, la cual, es conocida como “Los Chapitos”, mientras que las otras dos son encabezadas por Aureliano “El Guano” Guzmán Loera y Rafael Caro Quintero.