Ante los reclamos de la oposición porque Morena y partidos aliados tendrá mayoría calificada en el Congreso, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que con los resultados de la elección del 2 de junio “habló México, habló el pueblo”, además de que se establece en la Constitución el reparto de plurinominales. En la mañanera, señaló que no hay de que preocuparse por un “golpe de Estado” por parte del Poder Judicial.

Dijo que para tendrían que asignarse hasta 100 plurinominales a la oposición para que el movimiento de transformación ya no tenga la mayoría calificada.

López Obrador acusó a la oposición de querer evitar la mayoría relativa de Morena

“¿Qué les extraña? Habló México, habló el pueblo y ahora no quieren, entonces ¿cómo van a distribuir?, ¿Cómo harán la distribución? Quieren darle en vez de 39, más 3, 42… Pues ¿Cuántos le tendrían que dar de pluris ahí? Como 100 más para que el movimiento de transformación no alcanzará la mayoría absoluta, pero ¿con qué fundamento les dan más?, ¿qué fundamento legal si no está en la Constitución, si no está en la ley?”, recalcó.

“Lo que está en la Constitución y está en la ley es esto. Y no preocuparse porque harán, van a llevar a cabo golpes de Estado los del Poder Judicial junto con la mafia del poder, no, no, no, no, no, no, el pueblo de México es mucha pieza”, aseveró.

El titular del Ejecutivo federal dijo que el bloque conservador no quiere que se reforme la carta magna, por eso su inconformidad para que tengan la mayoría calificada, “¿para qué reformar la Constitución? Bueno, para que la Constitución convertida en ley de leyes sea la que proteja el pueblo de México, no que sea un instrumento para la protección como ha sucedido en los últimos tiempos sobre todo en el período neoliberal en beneficio de una minoría rapaz”.

El pueblo no traiciona: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el pueblo y los pobres no traicionan, e incluso lo sacaron adelante cuando enfrentó dificultades como el desafuero.

Dijo sentirse afortunado porque en su lucha “no padecí de muchas traiciones y de las traiciones que padecí no causaron ningún daño al proceso de transformación”.

A pregunta expresa, señaló que “si se busca transformar, hay que luchar por una causa justa, hay que estar pensando en el pueblo y hay que hacer de la vida pública una línea recta y poner por delante la honestidad. Y así no pasa nada, absolutamente, se siente uno muy feliz, puede uno enfrentar cualquier desafío, cualquier adversidad”.

“Ahora, también hablando de traiciones, ¿saben ustedes quiénes no traicionan? Los pobres, o para decirlo más en lo general, el pueblo no traiciona. Por eso, si se quiere hacer política, si se quiere transformar, hay que estar pendiente, atendiendo, recogiendo los sentimientos del pueblo”, recalcó.

