Mantiene Sheinbaum a Zoé Robledo en IMSS; Carlos Augusto Morales, secretario particular

Zoé Robledo se mantiene al frente del Instituto Mexicano del Seguro Social, informó la virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo. En conferencia de prensa, en su casa de transición, la ganadora de la elección del 2 de junio hizo el anuncio sin la presencia de Robledo, pues éste tenía tareas por desarrollar.

En el encuentro con los medios de comunicación, Sheinbaum también informó que Carlos Augusto Morales López será su secretario particular. Es Licenciado en Economía por la UNAM, ex secretario particular de la ganadora de la elección del 2 de junio cuando fue Jefa Gobierno de la Ciudad de México.

Se desempeñó como asesor de Programas y Proyectos Estratégicos en la Coordinación General de Asesores de la Jefatura de Gobierno.

De 2012 a 2015 fue diputado federal por el Distrito IV (Iztapalapa) en la Ciudad de México durante la LXII Legislatura, y de 2009 a 2012 diputado local en la V Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

¿Quiénes son los funcionarios que ya forman parte del gobierno de Claudia Sheinbaum?

Claudia Curiel - Secretaría de Cultura

Marath Bolaños - Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Josefina Rodríguez - Secretaría de Turismo

Luz Elena González Escobar - Secretaría de Energía

David Kershenobich Stalnikowitz - Secretaría de Salud

Raquel Buenrostro Sánchez - Secretaría de la Función Pública

Jesús Antonio Esteva Medina - Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Edna Elena Vega Rangel - Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Juan Ramón de la Fuente - Secretaría de Relaciones Exteriores

Marcelo Ebrard - Secretario de Economía

Alicia Bárcena - Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Rogelio Ramírez de la O - Secretario de Hacienda y Crédito Público

Rosa Icela Rodríguez Velázquez - Secretaría de Gobernación

Mario Delgado - Secretaría de Educación Pública

Ariadna Montiel - Secretaría del Bienestar

Omar García Harfuch - Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Lázaro Cárdenas Batel - Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República