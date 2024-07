Pide AMLO a Norma Piña que informe sobre reunión con Alito Moreno

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña que de un informe sobre la reunión que tuvo con el líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Alejandro “Alito” Moreno.

Durante la Mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, el mandatario señaló que una de las preguntas que tiene que responder la ministra es por qué aceptó la invitación del político, pues el país estaba en pleno proceso electoral.

Sigue leyendo:

Norma Piña mantiene apertura al diálogo con AMLO y Sheinbaum; advierte que reforma judicial traerá problemas de impartición de justicia

AMLO responde a Norma Piña: diálogo sobre reforma al Poder Judicial con Gobernación

Cuestionó que la ministra haya aceptado la invitación en pleno proceso electoral. Foto: Archivo

“El que la presidenta de la Suprema Corte va a una cena a la casa de otro ministro, una casa de lujo, en Las Lomas y se entrevista con el presidente de un partido, cenan y seguramente llegan a acuerdos, que por cierto debería informar la señora de qué hablaron, además de cómo es que aceptó ir a esa cena en pleno proceso electoral”, declaró.

Ante ello, López Obrador expuso que los integrantes de la oposición son muy deshonestos y solo quieren ver por los intereses de unos cuantos, asimismo señaló que son ellos quienes no quieres que los integrantes del Poder Judicial estén al servicio del pueblo

“Son muy marrulleros, deshonestos, y todo, volvemos a lo mismo, por los intereses, por los privilegios, porque no quieren que los jueces estén a servicio del pueblo, quieren que los jueces, llámese magistrados o ministros, estén al servicio de una minoría, tanto de la delincuencia organizada, como de la delincuencia de cuello blanco”, declaró.

brc

Finalmente, López Obrador aseguró que su gobierno cumplió y agregó que la historia no lo van a poder juzgar porque serán quien rescate de la corrupción al Poder Judicial.

“Ya nos vamos y hacia adelante no nos van a poder juzgar o la historia no nos va a juzgar de que no hicimos lo que correspondía, porque cómo rescatamos de la corrupción al Poder Judicial, ¿no haciendo nada?, ¿dejándolo cómo está?, ¿dejando las mismas prácticas”, sostuvo.

brc