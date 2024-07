A Norma Piña no se le mide con la misma vara que a los hombres, dice Emilia Molina

A la ministra presidenta Norma Piña no se le ha medido con la misma vara que a los hombres que llegan a ocupar altos cargos, aseguró Emilia Molina de la Puente, magistrada federal y presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras.

En entrevista con El Heraldo de México, Molina de la Puente aseguró que los constantes ataques hacia la presidenta de la Corte envían el mensaje a las niñas y adolescentes de que pueden aspirar a puestos de poder, pero sufrirán más violencia que un hombre si lo logran.

Foto: Especial

Dijo que todas las integrantes de la asociación, conformada por juzgadoras federales y locales, respaldan a Piña como primera mujer que llega a presidir el máximo tribunal y el Consejo de la Judicatura Federal, pero que es víctima de violencia política de género.

“Se dice que (Piña) no tiene oficio político, que no ha sabido llevar un diálogo con los actores políticos y yo primero preguntaría si las personas juzgadoras debemos tener oficio político, es lo que se está planteando incluso en la reforma, que hagamos campañas políticas, pero si realmente esa es nuestra función o nuestro perfil o si lo que deberíamos estar buscando es que tengamos oficio de impartición de justicia.

“Pero más allá de eso, de la capacidad técnica, de la capacidad como juzgadora y de la amplísima experiencia que tiene la ministra Norma como juzgadora y que eso creo que no estaría a debate, lo que podríamos pensar es por qué a los hombres no se les critica igual, si fuera un hombre, ¿estaríamos diciendo que no tiene oficio político?¿o estaríamos diciendo que está negociando de manera discreta y que, por supuesto, no hay mucho que negociar ante un escenario político como el que nos está tocando vivir?”, cuestionó.

Dijo que estos ataques afectan la paridad de género en los poderes judiciales, pues actualmente en el ámbito federal hay menos del 30 por ciento de juzgadoras.

"La ministra presidenta tiene desde enero del año pasado recibiendo ataques permanentes del grupo de poder, desde los otros poderes constitucionales, además de una falta de respeto absoluta a la independencia judicial y a la división de poderes", destacó.

Las mujeres que nunca habían llegado a puestos de poder están viviendo nuevos tipos de violencia, señaló.

Sobre la supuesta solicitud de la ministra Yasmín Esquivel para que Piña renuncie, la magistrada señaló que estas y los otros ministros están bajo presión, pues se intenta politizar a la justicia.

“Yo creo que el hecho de que se cuestione de esta manera a la presidenta diciendo que no tiene la habilidad política, sin que ese mismo cuestionamiento se hubiera hecho en otros momentos a los hombres, pero que, además, según algunos medios de comunicación, lo que se proponga es que renuncie la ministra Norma y entre como presidente un hombre, pareciera que es un tema del patriarcado”, destacó.

