AMLO acusa que jueces "pelotean" orden de aprehensión contra implicado en caso Colosio

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que los jueces del Poder Judicial solo “pelotean” la orden de aprehensión en contra de un implicado sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio.

“Por ejemplo, el caso del asesinato de Luis Donaldo Colosio. ¿Se acuerdan de que hablamos de cómo un juez niega la orden de apelación? Pues ya tengo el informe de la fiscalía en donde se está esperando una resolución, ya porque se presentó un recurso de queja, así es, y el juez no quiere resolver”, explicó.

Sigue leyendo:

AMLO habla de la reforma al Poder Judicial con congresistas de Estados Unidos

AMLO felicita a Beatriz Gutiérrez Müller por su nuevo libro: "es ñoña"

El mandatario declaró que el juez violó los principios de valoración de las pruebas. Foto: Archivo

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, el mandatario presentó el informe sobre los avances en la resolución del asesinato del excandidato priista y al leerla destacó que fue 30 de octubre de 2023 cuando se solicitó la orden de aprehensión contra Jorge Antonio Sánchez, por su probable participación como segundo tirador.

“El 31 de octubre el juzgado quinto de distrito de procesos penales federales en el Estado de México no aceptó la competencia declinándolo al juzgado primero de distrito. O sea, estuvieron ahí peloteando. Luego, el 7 de noviembre del 23, el juzgado primero de distrito de procesos penales federales en el Estado de México, no aceptó la competencia y ordenó regresarlo a juzgado quinto. El 23 de noviembre del 23, se solicita nuevamente la orden de prevención ante el juzgado quinto de distrito.

El mandatario declaró que el juez violó los principios de valoración de las pruebas y su función, pues apuntó que este no tomó en cuenta lo que dijo la fiscalía, “El juez violó los principios de valoración de las pruebas y su función, porque no tomó en cuenta ahí, hace un listado lo de la fiscalía, de las manchas de sangre en su chamarra y otras pruebas adelante a ver si lo tienes o ahí termina, no ahí está son todas las pruebas existen dictámenes periciales si, de lo de la pólvora”, agregó.

brc