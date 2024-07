AMLO arremete contra el New York Times por su portada sobre Donald Trump tras su atentado

Este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador externó su rechazo a la portada del New York Times en la que se refiere al republicano Donald Trump, tras su atentado, la cual dice: "Falló las pruebas de liderazgo y traicionó a Estados Unidos. Los votantes deben rechazarlo en noviembre".

"Sale el New York Times, una portada groserísima en contra del expresidente Trump, después del atentado, de mal gusto, actuando como un pasquín, el New York Time y le contesta (Elon) Musk en un mensaje de Twitter. Estamos hablando de la crisis de medios, para que no estemos pensando que es sólo México", expresó el mandatario.