¿Habrá mega marcha de transportistas HOY, miércoles 2 de abril en Edomex?

El Gobierno del Estado de México, en coordinación con el Gobierno de México, logró evitar a través del diálogo directo, los bloqueos y afectaciones en movilidad a la ciudadanía, por una marcha convocada este 2 de abril, por organizaciones transportistas del nororiente de la entidad, por lo que ésta ya NO se llevará a cabo.



De manera puntual y desde el primer día de las inconformidades, se buscó a las asociaciones involucradas, como la Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas del Estado de México (ACME); Alianza de Autotransportistas Autónomos de la República Mexicana (AAA) y Corporativo IZGASA.



En las diversas reuniones participaron dependencias del Gobierno Federal y Estatal, como la Secretaría de Gobernación (SEGOB), la Secretaría General de Gobierno (SGG), la Secretaría de Movilidad (Semovi) y la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), además de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FCJEM).





Marchas y movilizaciones para HOY, 2 de abril 2024

ESCUELA NORMAL RURAL “LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO” DE TENERÍA, TENANCINGO, ESTADO DE MÉXICO.

HORA: Durante el día.

LUGAR: La Marquesa, Estado de México

RUMBO A: Zócalo de la Ciudad de México.

MOTIVO: Llevarán a cabo una marcha silenciosa en protesta para exigir soluciones a las problemáticas que afectan actualmente a la escuela. La manifestación busca generar conciencia sobre la falta de respeto a la comunidad normalista y a la sociedad de alumnos.

DIRECT ACTION EVERYWHERE CIUDAD DE MÉXICO.

HORA: 10:00 hrs.

LUGAR: Estación “Polanco”, línea 7 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STCM) Av. Horacio y Arquímedes, Col. Polanco V Sección, Alc. Miguel Hidalgo.

MOTIVO: Mitin “¡Basta de Ecocidio!”, en contra del proyecto de exportación de gas natural licuado (GNL) denominado “Saguaro”, ya que tendría un impacto devastador para las ballenas en el Golfo de California, en la vida marina en general, en las poblaciones costeras y, de manera crucial, en el clima del planeta.



EXTRABAJADORES DE LA EXTINTA RUTA 100.

HORA: 10:00 hrs.

LUGAR: Oficinas del Gobierno de la Ciudad de México (Secretaría de Gobierno) en Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc.

MOTIVO: Exigen el pago del finiquito por liquidación del 28%, intereses, dividendos y utilidades del fideicomiso F/100.



COMUNIDAD CIRCENSE "CIRKO DE MENTE".

HORA: 11:00 hrs.

LUGAR: Secretaria de Cultura de la Ciudad de México en Av. de la Paz # 26 Col. Chimalitac Alcaldia Alvaro Obregón CDMX.

MOTIVO: Acto artistico de protesta ante el inminente cierre de la Licenciatura en Artes Circenses Contemporaneas (LACC), devido al incumplimiento de acuerdos por parte Ana Francis López, Secretaria de Cultura de la Ciudad de México.



COLECTIVO UNA LUZ EN EL CAMINO.

HORA: 12:00 hrs.

LUGAR: Tribunal Superior de Justicia en Av. Niños Héroes # 132 Col. Doctores Alcaldia Cuauhtemoc CDMX.

MOTIVO: Acompañamiento en la audiencia de alegatos por el caso de Jael Monserrat Uribe Palmeros, exigen justicia para víctima de desaparicion forzada el 24 julio del 2020.



HABITANTES DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN, ESTADO DE HIDALGO.

HORA: Durante el dia.

LUGAR: Secretaría de Gobernación (SEGOB) en Abraham González No. 48, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc.

MOTIVO: Exigen la libertad de varios presos políticos en el Estado de Hidalgo, entre los que se encuentran el ex presidente municipal de Tlaxcoapan, vinculado a proceso por segunda ocasión por el delito de peculado; así como del ex candidato a diputado local y del ex diputado local, ambos del Partido del Trabajo (PT), el primero acusado por el presunto ilícito de atribuciones agravado y el segundo condenado por el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.



COLECTIVO “NO MÁS PRESOS INOCENTES”.

HORA: Durante el día.

LUGAR: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en Av. Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo, Alc. Iztapalapa.

MOTIVO: Exigen justicia para víctima de presunta detención arbitraria y denuncias falsas.



SOBREVIVIENTES DE FEMINICIDIO.

HORA: Durante el día.

LUGAR: Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en Av. Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo, Alc. Iztapalapa.

MOTIVO: Exigen justicia para víctima de intento de feminicidio y sentencia en contra del presunto responsable.