AMLO habla de la reforma al Poder Judicial con congresistas de Estados Unidos

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que en la reunión que tuvo el lunes con congresistas estadounidenses habló sobre la Reforma que propone para el Poder Judicial.

En la mañanera de este miércoles señaló que les presentó tres ejemplos de cómo es que han actuado los jueces que pertenecen al Poder judicial ante casos como la liberación de algunos narcotraficantes.

Entre los casos que comentó López Obrador a los 11 legisladores que acudieron a Palacio Nacional, puso como ejemplo la liberación del narcotraficante Caro Quintero, la liberación del hermano del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación y la más reciente, la liberación de Luis Antonio Yépez, hijo del líder del Cártel Santa Rosa de Lima.

Lamentó la liberación de Caro Quintero

FOTO: Presidencia

“Le voy a poner tres ejemplos de los jueces. Uno, ¿conocen ustedes a Caro Quintero? Sí. Eran como 11 legisladores estadounidenses, senadores y diputados, y de los dos partidos. Bueno, pues resulta que al señor Caro Quintero, en el gobierno anterior, en la noche del viernes, ordenan que lo liberen… Bueno, hace 15 días, esto se lo planteó, el hijo de uno de los dirigentes más importantes de la delincuencia en Guanajuato y el juez está pendiente, no duerme y amenaza a los encargados de la cárcel que si no obedecen la resolución van a ser sancionados y los sanciona porque se pasa el tiempo, una hora, dos horas de lo que él había otorgado como plazo para liberarlo”, explicó.

El mandatario federal expuso que ya no alcanzó a explicarle a los legisladores como algunos magistrados no otorgan órdenes de aprehensión a quienes la fiscalía considera que participaron en crímenes de estado o como los ministros guardan expedientes para que los empresarios y banqueros no paguen impuestos.

