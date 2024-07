AMLO asegura que no hay ninguna iniciativa que afecte al e-commerce en México

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que hasta el momento no hay ninguna iniciativa que afecte el e-commerce en el país, es decir, la venta de productos a través de aplicaciones móviles y tiendas virtuales.

Durante la mañanera de este martes indicó que el Gobierno federal no está buscando aumentar los aranceles o que se limiten las compras por mes a través de internet.

El presidente dijo que no se busa limitar las compras. Foto: Ilustrativa

En tanto, señaló que distintas organizaciones internacionales han hablado del comercio internacional dentro del foro G20, pues indicó que en ocasiones no se pagan los impuestos donde hay actividad comercial.

“No hay ninguna iniciativa en ese sentido. Sí, se está tratando incluso en las organizaciones internacionales. En el G20 se habla de este comercio internacional que muchas veces no paga impuestos en los países donde tienen actividad comercial”, explicó.

El mandatario federal sostuvo que pese a que se ha hablado del tema, aún no se llega a ningún acuerdo y dijo “Tiene que tomarse un acuerdo entre países, entre gobiernos, y tengo entendido que no hay todavía un acuerdo y nosotros no haríamos nada que afectara a los consumidores mexicanos. De todas maneras, lo registró y se lo voy a comentar al secretario de Hacienda”.

