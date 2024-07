Tribunal Electoral le da la razón a Nayar Mayorquín: no cometió violencia política de género contra Johana López

El Tribunal Estatal Electoral de Nayarit le dio la razón a Nayar Mayorquín Carrillo, excandidato a síndico del ayuntamiento de Tepic y desestimó las acusaciones hechas por Johana López, también aspirante al cargo por el partido Redes Sociales Progresistas (RSP).

De acuerdo con la denuncia hecha por la política, Mayorquín habría realizado actos de violencia política en razón de género en contra de ella durante el proceso interno de este partido. La situación, denunció la mujer, la habría obligado a renunciar a este trámite.

El pleno del Tribunal Estatal Electoral desestimó la acusación

A través de un comunicado de prensa, el partido RSP dio a conocer que el Tribunal Estatal Electoral de Nayarit informó que el exaspirante no cometió algún acto de machismo o misoginia que afectara a la parte acusadora.

El asunto legal en contra del candidato que fue derrotado por Geraldine Ponce en los pasados comicios quedó culminado sin ninguna responsabilidad que fincarle.

"Se demuestra una vez más la guerra sucia que en su momento se llevó a cabo para perjudicar al candidato de RSPN", indicó el partido a través de su comunicado.

RSP buscará actuar en contra de Johana López

De acuerdo con la fuerza política, buscará proceder legalmente en contra de Johana López por lo que tildó como prestarse a un juego político sucio, con intereses electorales para desacreditar a Nayar Mayorquín.

La mujer denunció a mediados de mayo de 2024 que supuestamente se estaba buscando separarla de sus pretensiones políticas por medio de diversas prácticas, dentro de las cuales estaba que no se le permitía hacer campaña y su rostro solamente aparecía en uno de los espectaculares que difundían al partido.

A esto sumó que no se le convocaba para los eventos públicos, no se le dio ningún tipo de presupuesto para dar a conocer sus propuestas y no se le dotó de recursos para imprimir su propia propaganda.