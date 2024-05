Candidato Nayar Mayorquín promete condonar adeudos de agua en Tepic, Nayarit

Nayar Marroquín Carrillo, candidato a la presidencia municipal de Tepic por Redes Sociales Progresistas, ofreció condonar adeudos con el Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado, una sustitución en la que estimó que se encuentra 60 por ciento de los habitantes; el único requisito será que se pague por adelantado el servicio de 2025.

El día de ayer anuncié mi tercera propuesta que fue condonar el pago que se adeuda al SIAPA por todos los que tenemos adeudos porque es importante ponerlos al corriente, el único requisito es que nos paguen por adelantado cuando llegamos a la presidencia el 2025.

Promete incentivos por pago puntual

En entrevista con Shio López, en Heraldo Noticias Tepic, de El Heraldo Radio, agregó que habrá incentivos paras quienes son puntuales en su pago.

Pero por lo pronto lo que necesitamos en recaudar dinero para poder sanear los pozos en Tepic, y mucha gente me ha dicho que si se cancela la deuda ellos pagan por adelantado.

Remarcó que hay deudas de hasta 80 mil pesos, no por decisión sino por falta de dinero: "lo que tenemos que hacer es regularizar todo esto y con esto recaudáramos con el pronto pago a cambio de condonarle toda la deuda, recaudaremos mucho más paras las condiciones que se necesitan".

Se compromete a encabezar gobierno honesto

El candidato agregó que de ganar las elecciones encabezará un gobierno honesto: "nadie me puede acusar de corrupto, si hay alguien que me acuse yo no solo renuncio a la candidatura, sino a toda mi carrera política, sé cómo se mueve la administración".

Finalmente aseguró que la alcaldesa con licencia, Geraldine Ponce, es rechazada por los habitantes: "cada que hay una publicación de esta señora hay un rechazo tremendo y en las colonias es lo mismo, dejó a las colonias hechas un asco, están las calles sucias, destrozadas, no hay recolección de basura, es un foco de infección, lo han vuelto un negocio familiar".