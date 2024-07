Giran orden de aprehensión y piden ficha roja para Miguel Ángel Yunes Márquez

La noche de este viernes 12 de julio se dio a conocer que la Fiscalía de Veracruz solicitó a la Unidad de Asuntos Policiales Internacionales y a la Interpol una Alerta Migratoria y Notificación Roja para la búsqueda, localización y detención del senador electo Miguel Ángel Yunes Márquez.

El implicado es acusado de usar documentación falsa, mentir a la autoridad y por fraude procesal. Incluso la dependencia estatal señaló que Yunes Márquez "volvió a evadir a las autoridades alegando un problema de salud". El juez Óscar Luis Lozada Hernández obtuvo una orden de aprehensión para que fuera considerado sustraído de la justicia y fugado del país en Estados Unidos.

El Poder Judicial del Estado de Veracruz (PJEV) solicitó la ayuda de la Embajada de Estados Unidos en México para localizarlo. FOTO: Especial

Durante la tarde de este viernes, Miguel Ángel Yunes Márquez, a través de un comunicado, confirmó la orden de aprehensión y acusó a jueces y fiscales de ser unos "lacayos y serviles al poder". Argumentó que los veracruzanos deben ser gobernados bajo el imperio de la ley y no de "los caprichos".

"Seguiré defendiendo mi persona con valor y dignidad que quienes me persiguen no tienen. Los veracruzanos merecemos servidores públicos dignos", declaró el ahora implicado

Seguir leyendo:

Poder Judicial pide ayuda a Embajada de Estados Unidos para localizar a “Chiqui Yunes”

El Poder Judicial del Estado de Veracruz (PJEV) solicitó la ayuda de la Embajada de Estados Unidos en México para localizarlo. Su abogado Imanol Ordorika Imaz corfirmó que el domicilio actual de “Chiqui Yunes”, como es conocido en el ámbito político, es el Hotel Courtyard by Marriott Jacksonville at the Mayo Clinic, donde presuntamente se atiende un problema de espalda.

A través de sus redes sociales, el panista afirmó que no se ha negado a acatar el llamado del juez. FOTO: Especial

“Solicítese comedidamente por un lado a la Embajada de los Estados Unidos de América, en apoyo a este órgano jurisdiccional, para que se verifique con personal a su mando, que el ciudadano Miguel Ángel Yunes Márquez, en su calidad de investigado dentro del proceso penal que nos ocupa, se encuentre a partir de esta fecha, físicamente en el domicilio antes referido”, se lee en el oficio número 12333/2024 que emitió el Poder Judicial a la Embajada.

La defensa legal del panista promovió el amparo 763/2024 ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito de Xalapa, para no llevar a cabo la audiencia por el estado de salud de su cliente, haciendo tiempo para saber si recibiría protección de la justicia federal.

Miguel Ángel ha desacatado tres citatorios para celebrar la audiencia en los juzgados del penal de Pacho Viejo, bajo el argumento de que no puede viajar durante más de 45 minutos por su problema de espalda.

La defensa legal del panista promovió el amparo 763/2024 ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito de Xalapa, para no llevar a cabo la audiencia por el estado de salud de su cliente. FOTO: Especial

Lo anterior resulta contradictorio al confirmarse que Yunes Márquez viajó a Estados Unidos de Norteamérica, supuestamente para atender su salud. Su defensa aseguró que de reprogramarse la audiencia, el Senador electo se enlazaría a través de una videoconferencia desde el hotel de Jacksonville.