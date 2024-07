Poder Judicial pide ayuda a Embajada de Estados Unidos para localizar a “Chiqui Yunes”

El senador electo Miguel Ángel Yunes Márquez abandonó el país y ahora es considerado prófugo de la justicia al negarse a comparecer en los juzgados del penal de Pacho Viejo, municipio de Coatepec, por los delitos de uso de documento falso, falsedad ante la autoridad y fraude procesal.

El Poder Judicial del Estado de Veracruz (PJEV) solicitó la ayuda de la Embajada de Estados Unidos en México para localizarlo. Su abogado Imanol Ordorika Imaz corfirmó que el domicilio actual de “Chiqui Yunes”, como es conocido en el ámbito político, es el Hotel Courtyard by Marriott Jacksonville at the Mayo Clinic, donde presuntamente se atiende un problema de espalda.

Se busca que Miguel Ángel Yunes Márquez se presente a la audiencia virtual del 11 de julio

El exalcalde de Boca del Río presuntamente es huésped en dicho hotel ubicado en Mayo Boulevard, en Jacksonville, Florida, código postal 32224, por lo que las autoridades judiciales piden a la Embajada verificar dicha información.

“Solicítese comedidamente por un lado a la Embajada de los Estados Unidos de América, en apoyo a este órgano jurisdiccional, para que se verifique con personal a su mando, que el ciudadano Miguel Ángel Yunes Márquez, en su calidad de investigado dentro del proceso penal que nos ocupa, se encuentre a partir de esta fecha, físicamente en el domicilio antes referido”, se lee en el oficio número 12333/2024 que emitió el Poder Judicial a la Embajada.

Con lo anterior, se busca que Miguel Ángel Yunes Márquez se presente a la audiencia virtual programada para el jueves 11 de julio, a las 14:00 horas, dentro del proceso penal 151/2021.

El Senador electo, abanderado del Partido Acción Nacional (PAN), recién tramitó un amparo contra el citatorio del juez de control Óscar Lozada Hernández.

La defensa legal del panista promovió el amparo 763/2024 ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito de Xalapa, para no llevar a cabo la audiencia por el estado de salud de su cliente, haciendo tiempo para saber si recibiría protección de la justicia federal.

Miguel Ángel ha desacatado tres citatorios para celebrar la audiencia en los juzgados del penal de Pacho Viejo, bajo el argumento de que no puede viajar durante más de 45 minutos por su problema de espalda.

Lo anterior resulta contradictorio al confirmarse que Yunes Márquez viajó a Estados Unidos de Norteamérica, supuestamente para atender su salud. Su defensa aseguró que de reprogramarse la audiencia, el Senador electo se enlazaría a través de una videoconferencia desde el hotel de Jacksonville.

A través de sus redes sociales, el panista afirmó que no se ha negado a acatar el llamado del juez, pese a que, a su juicio, no se trata de un tema de justicia sino de una persecución política en su contra.

“Soy un opositor, no un delincuente. Usan los instrumentos de justicia para perseguir a los adversarios, no a los delincuentes. No he cometido ningún delito. Soy un hombre honorable, respetuoso de la ley”, posteó.

