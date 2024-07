AMLO destaca rediseño de la administración pública en su gobierno

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó el rediseño de la administración pública que se empezó a implementar al inicio de su gobierno, pues ahora se apoya a la gente a través de entregas directas y sin intermediarios.

Declaró que este rediseño permitió liberar fondos para el desarrollo, dejando de lado la corrupción y no permitiendo los lujos dentro del gobierno.

“Si no hay corrupción y no hay derroche, gastos superfluos, se ahorra mucho y eso permite sin endeudar al país, sin aumentar impuestos desarrollar a México y garantizar el bienestar de la gente”, dijo.

Destacó el programa IMSS-Bienestar. Foto: Presidencia

AMLO destaca programas sociales

Entre los programas que destacó el mandatario federal se encuentra el IMSS-Bienestar y aseguró que este fue contemplado desde que inició el sexenio actual, pues los modelos de salud gratuita implementados en los gobiernos anteriores no habían funcionado.

Declaró que el siguiente sexenio encabezado por Claudia Sheinbaum van a funcionar bien, pues se han procurado las finanzas públicas, no existen falta de fondos o de presupuesto, asimismo señaló que el gobierno de México no ha dejado de pagar nóminas y las deudas del país.

"Bien las cosas porque la presidenta tiene experiencia y nosotros hemos procurado tener finanzas públicas sanas, no tenemos falta de fondos, falta de presupuesto, no hemos dejado de pagar la nómina, el interés de deuda, no hemos dejado de pagar la deuda del país, no se ha dejado de entregar en tiempo y en cantidad las participaciones de los estados”, explicó.

BRC