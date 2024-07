AMLO describe a Claudia Sheinbaum como una "mujer con carácter"

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la virtual presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, es una mujer con carácter, asimismo declaró que él no dará ningún consejo a su sucesora.

“Nuestros adversarios piensan que Claudia es una mujer susceptible a la manipulación, que van a influir en ella, se equivocan. Claudia es una mujer con convicciones, con principios y con carácter, entonces ella, es la que me puede dar consejos”, expresó.

En la mañanera de este miércoles desde Palacio Nacional indicó que en este momento, López Obrador ya le podría entregar la presidencia a su sucesora, sin embargo, resaltó que aún faltan más de dos meses.

“Ya tiene mucha experiencia, mucha experiencia, la verdad fue lo mejor que le pudo pasar a nuestro país. No lo digo porque pertenece a nuestro movimiento, porque fuimos precursores de este movimiento, no, es que conozco el país, conozco los grandes problemas nacionales y sé que ella tiene las dimensiones. Es una giganta que va a poder seguir impulsando el desarrollo de justicia en el país, ya tiene sus proyectos, ya está terminando de integrar su equipo”, agregó.

El ejecutivo federal sostuvo que combatir la pobreza durante su sexenio fue una de las cosas que más le llenan el entusiasmo, pues gracias a ello, se lograron grandes resultados.

Claudia Sheinbaum entra en funciones el próximo 1 de octubre

FOTO: Especial



“Tengo las convicciones de ayudar a los más necesitados, contamos con el equipo, supimos como hacerle porque es fácil de explicar si no definimos que había una pensión para adultos mayores de manera directa, pues no hubiésemos logrado el resultado. Pero lo más importante, que en los hechos la gente siente que mejoró y así también lo señala el INEGI, señalan que se ha reducido la pobreza, eso me tiene muy contento”, manifestó.

AMLO: la integridad va antes que el conocimiento

En el marco del debate por la reforma constitucional al Poder Judicial, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que aunque la preparación y el conocimiento son importantes, la integridad lo es más porque un joven recién egresado de la carrera de Derecho “con deseos de impartir justicia, de no corromperse, es una garantía”.

Sin pregunta de por medio, destacó que es importante que la persona tenga principios y sea incorruptible para que resista las tentaciones del poder y del dinero. En su opinión, entre más experiencia, aprenden mañas y trucos los impartidores de justicia.

“Entonces, todo esto porque está ahora el debate, ¿no?, del conocimiento, la preparación. Claro que es importante la preparación, mucho, muy importante, pero la integridad, que la persona sea incorruptible, que tenga principios, que tenga ideales, que resista las tentaciones del poder, del dinero, y si los hay, y cuando hablan de experiencia, yo ahí tengo mis dudas, porque entre más experiencia aprenden también más trucos, más mañas”, afirmó.

“En cambio, un joven que está saliendo ilusionado, un idealista del derecho, con deseos de impartir justicia, de no corromperse, es una garantía. ¿Y por qué no los jóvenes? ¿Por qué no darles la oportunidad a los jóvenes? Sobre todo, en esta tarea de purificar la vida pública, con los jóvenes, porque ya la gente mayor, los que ya somos mayores, ya tenemos una manera de pensar y de ser preconcebida. En cambio, un joven es como una hoja en blanco, es más fresco, se interesa más por saber, por conocer, por lo nuevo, por seguir a una determinada edad ya es muy difícil que se logren los cambios”, aseguró.

