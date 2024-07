Adrián de la Garza:"Hay compromiso con todos los regiomontanos para poder mejorar las condiciones de seguridad"

Adrián de la Garza, alcalde electo de Monterrey, detalló que se reunió con el alcalde Luis Donaldo Colosio Riojas para iniciar los trabajos de transición de gobierno, indicó que el encuentro sirvió para definir como van a trabajar las próximas cinco semanas y para analizar el estado de la ciudad para elaborar el Plan de Desarrollo Municipal de los próximos tres años.

En entrevista para "Noticias de la tarde" con Lupita Juárez de El Heraldo Televisión que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group destacó que como lo afirmó en su campaña, la seguridad y movilidad serán temas prioritarios durante su administración ya que señaló que el 70% de regiomontanos se siente inseguro por lo que se enfocará en hacer más grande la policía, profesionalizarla y crear una base de desarrollo inteligente así como crear el primer C5.

"Hay compromiso con todos los regiomontanos para poder mejorar las condiciones de seguridad", destacó Adrián de la Garza.

Sobre la impugnación interpuesta por la candidata de Movimiento Ciudadano dijo que "no es un tema que nos preocupe porque tenemos una diferencia de mas de 40 mil votos" Foto: El Heraldo de México

Sigue leyendo:

Adrián de la Garza se reúne con Luis Donaldo Colosio para iniciar trabajos de transición en Monterrey

Él es Adrián de la Garza, quien será el nuevo presidente municipal de Monterrey, Nuevo León

Adrián de la Garza apuesta por la RegioRuta para mejorar la movilidad

Adrián de la Garza precisó que en movilidad una de las principales propuestas es detonar como zona habitacional el centro de la ciudad, ya que aseveró que en la actualidad vive menos gente "se ha abandonado el centro de la ciudad". Sobre el transporte público dijo que el estado no ha podido cumplir con que haya una mejoría.

Explicó que harán la RegioRuta para volver a establecer líneas alimentadoras, argumentó que en el metro de la ciudad circulan menos personas porque se interrumpieron muchas de las rutas y que mejorar el transporte hará que circule un menos número de carros particulares.

Adrián de la Garza fue reconocido por el Banco Mundial de Washington por el programa finanzas sanas

Adrián de la Garza confía en que recibirá finanzas sanas del actual gobierno pero aún así dijo que lo checarán en transición y recordó que ese programa él lo implementó en 2015 hasta 2021 y que gracias a eso logró pagar toda la deuda y que hasta superó el doble del presupuesto con el que inició en 2015. Recordó que el programa fue premiado por el Banco Mundial de Washington en 2020.

Adrián de la Garza sobre impugnación: "No es un tema que nos preocupe"

Sobre la impugnación interpuesta por la candidata de Movimiento Ciudadano, Mariana Rodríguez, ante el Tribunal Electoral afirmó que "no es un tema que nos preocupe porque tenemos una diferencia de mas de 40 mil votos que significan el 7% de la elección", recordó que no hubo incidentes el día de las elecciones y que incluso hay actas firmadas por representantes del partido Movimiento Ciudadano y añadió "no debe haber ningún problema ni sobresalto en ese sentido pero estamos atentos obviamente a cualquier resolución y a los tribunales electorales".