Entregan unidad habitacional a integrantes de las comunidades otomíes, mazahuas y mixtecas

El jefe de gobierno, Martí Batres Guadarrama, entregó la Unidad Habitacional “San Camilito 13”, ubicada a un costado de Plaza Garibaldi, en la Alcaldía Cuauhtémoc, donde 108 integrantes de comunidades otomíes, mazahuas y mixtecas hoy cuentan con una vivienda nueva, digna y segura gracias al trabajo del Instituto de Vivienda (INVI).

Las 27 viviendas cuentan con sistema de captación de aguas pluviales y distribución con equipo de bombeo a tinacos e inodoros, suministro e instalación de calentadores solares, cisterna pluvial, dispositivos ahorradores de agua en lavabo, fregaderos y llaves y 26 locales comerciales, lo cual representa una inversión de 26 millones 874 mil 490 pesos, en una superficie total construida de mil 850.19 metros cuadrados.

“¿Dónde se están entregando estas viviendas? No en la periferia, no estamos en la orilla de la ciudad, estamos en el mero centro, en el lugar o en un lugar donde está muy valorizado el suelo y ese suelo tan valorizado económicamente lo estamos entregando hoy a los más humildes, a las más humildes, a los más pobres y a nuestros hermanos y hermanas indígenas; por eso me da mucho gusto la entrega de vivienda que estamos realizando el día de hoy. (…) Además, ya son modernas porque tienen sus paneles solares, tienen sus calentadores solares, tienen su sistema de captación de agua de lluvia, tienen su cisterna pluvial, en fin, ya son viviendas, modernas, ecológicas, sustentables y así contribuyen a la sustentabilidad de nuestra gran ciudad”, explicó.