Con este calor queremos mantenernos frescos pero ¿es ilegal manejar en chanclas?

Sabemos que te quieres refrescar y que manejar con este calor es de valientes, pues si te agarra el tráfico en medio y el sol te da complemente, lo más probable es que quieras refrescarte, hasta quitarte los zapatos y manejar descalzo, pero quizá te has preguntado si es ilegal manejar descalzo o con chanclas.

El reglamento de tránsito es muy claro con lo que puedes o no hacer cuando vas conduciendo y es importante tener en cuenta que debes conocerlo al pie de la letra para que no te agarren por sorpresa y te vayan a parar los oficiales de tránsito porque estás haciendo algo ilegal.

¿Manejar con chanclas es ilegal?

Crédito: Pexels

En el reglamento de tránsito de la Ciudad de México y del Federal no hay información sobre si se puede o no manejar descalzo o con chanclas y aunque no es ilegal, te recomendamos que no lo hagas por tu seguridad, debido a que las canchas son muy fáciles de quitar, por lo que también podrían resbalarse en los pedales.

Recuerda que una de las cosas más importantes cuando manejes es la seguridad y la comodidad para evitar accidentes que puedan poner en riesgo tu vida, la de tu familia o de otros conductores, por lo tanto te recomendamos utilizar un calzado adecuado para poder manejar, que tenga antiderrapante y que sea cerrado.

¿Manejar descalzo es ilegal?

Crédito: Pexels

Recomendaciones generales del reglamento de tránsito

Estas son algunas recomendaciones generales que emite el Reglamento de Tránsito para los conductores, vale la pena seguirlas y sobre todo entender el reglamento de tránsito.